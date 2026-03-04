Guatemala

El gobierno de Guatemala y autoridades mexicanas anuncian creación de festival de cine y nuevos espacios para integración regional

Una alianza institucional, avalada por funcionarios de ambos países, permitirá consolidar programas de intercambio artístico y académico, además de fomentar la movilidad en comunidades de la frontera sur y nuevas plataformas para actividades culturales

Liwy Grazioso, figura destacada, participa
Liwy Grazioso, figura destacada, participa en un evento con la presencia de las banderas de México y Guatemala, enfatizando la importancia de la colaboración regional. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, Liwy Grazioso, y el cónsul de México en Quetzaltenango, Víctor Jiménez, rubricaron una carta de intención que marca el inicio de una nueva etapa de cooperación institucional entre ambos países. El objetivo inmediato involucra la creación del Festival de Cine de Quetzaltenango “María Rojo”, así como el fortalecimiento de proyectos conjuntos que buscan impactar positivamente en la juventud y consolidar los históricos lazos culturales entre Guatemala y México, según informó el medio Oficial Guatemala durante el acto celebrado en Quetzaltenango.

Durante la ceremonia, la ministra Grazioso subrayó el impulso que dará esta colaboración para “fortalecer la alianza en temas culturales y deportivos”, añadiendo: “Sepan que en esta Ministra encontrarán siempre a una aliada técnica y a una hermana de formación”. El cónsul Jiménez resaltó las capacidades de la titular guatemalteca para vincular ambos países: “Ella conoce muy bien tanto la cultura de México como la de Guatemala y los vínculos que nos unen. Suscribir una carta de intención para un acuerdo con ella significa enriquecer las posibilidades de colaboración entre el Consulado y el Ministerio".

El Consulado de México inaugura sede y nuevos espacios culturales en Quetzaltenango

En el marco de la presentación de la Estrategia Integral de Atención Consular para la Frontera Sur, iniciativa liderada por el Consulado de Carrera de México en Quetzaltenango, se inauguró una nueva sede en La Esperanza. Esta sede, destacada por incluir una Ventanilla de Bienestar especializada en salud preventiva, fomenta la atención integral para la población de la región.

En paralelo, se abrieron al público tres espacios diseñados para promover la integración y el intercambio: la Biblioteca “Eréndira”, el Espacio de Vinculación Cultural Instituto Malintzin y el Auditorio “Felipa Tzoc”. Este último rinde homenaje a la indígena que lideró la rebelión junto a Atanasio Tzul en 1820 en Totonicapán, nodo clave de la historia maya-k’iche’.

Proyectos para fortalecer la integración regional y las artes

La agenda del evento contempló la difusión de proyectos de cooperación regional, programas de desarrollo social y nuevas alianzas académicas y culturales. Estas iniciativas están orientadas a incrementar la integración de las comunidades que habitan la frontera sur, fomentar la movilidad y ampliar las capacidades de intercambio educativo y artístico entre guatemaltecos y mexicanos.

La presentación de la estrategia contó con la presencia de Tatiana Clouthier, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IMME), y Alejandra del Moral, directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Ambas fungieron como testigos de honor en la firma de los memorándums de entendimiento.

La suscripción de la carta de intención, el establecimiento del festival de cine y la apertura de nuevos espacios culturales representan pasos decisivos en la promoción del intercambio transfronterizo, el reconocimiento de las tradiciones compartidas y la proyección de los jóvenes talentos de la región. Estas acciones consolidan un enfoque estratégico para la diplomacia cultural y el desarrollo humano en la frontera sur de Guatemala y México.

