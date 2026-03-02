El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala inicia modernización digital con énfasis en transparencia

El presidente Bernardo Arévalo se dirige al público desde un podio, con el lema gubernamental 'Al Pueblo Digno se le Responde' visible de fondo, durante un evento oficial en Guatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala se ha propuesto alcanzar, al cierre de 2026, una gestión que combine la digitalización, el uso de inteligencia artificial y un enfoque en la transparencia para fortalecer la administración pública y la rendición de cuentas, orientando cada proyecto al bienestar de los ciudadanos y al posicionamiento del país en el ámbito internacional. Según informó el Ministerio a través de los planes oficiales revisados por Infobae, este giro estratégico involucra reformas tecnológicas y legales cuyo alcance trasciende la eficiencia interna, con miras a generar un legado duradero de crecimiento económico y confianza global.

Una de las apuestas centrales es la creación de un laboratorio de innovación, que funcionará como núcleo para la transferencia de conocimiento entre áreas y para robustecer la capacidad técnica del Ministerio de Finanzas Públicas. El propósito es construir una administración que base sus decisiones en datos verificables y evidencia, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas. Estas tareas incluyen la implementación de inteligencia artificial en la distribución de recursos públicos y la planificación financiera, con la meta de asegurar una aplicación presupuestaria más eficiente y evitar desvíos o subejecuciones.

A nivel estructural, el Ministerio avanza en el despliegue de un sistema integral de administración financiera, diseñado en colaboración con organismos internacionales. Esta modernización busca alinear los procesos administrativos del sector público a estándares internacionales, permitiendo a Guatemala fortalecer sus criterios de transparencia e innovación fiscal. En este contexto, uno de los pasos regulatorios más destacados para 2024 será la entrada en vigor de una nueva ley de contrataciones públicas, cuyo objetivo es terminar con las prácticas opacas en la adquisición estatal de bienes y servicios, garantizando procedimientos más estrictos y totalmente transparentes.

Una persona utiliza simultáneamente una computadora portátil y una tableta para gestionar sus finanzas a través de plataformas de homebanking. La escena refleja el auge del trabajo remoto y la digitalización de los servicios bancarios, mostrando gráficos financieros, reportes de gastos y transacciones recientes en una interfaz moderna desde un ambiente de hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de acceso ciudadano, se pondrán en marcha sistemas conectados a Guatecompras, la plataforma oficial de contrataciones, que permitirán el seguimiento desde la asignación de fondos hasta la ejecución y supervisión de cada obra pública. Así, cualquier persona podrá consultar en línea el estado actualizado de los proyectos gubernamentales y verificar la utilización de los recursos.

La visión internacional del programa busca colocar a Guatemala como un país con credibilidad reforzada frente a inversores y organizaciones multilaterales. La postulación para alcanzar el grado de inversión y consolidar la imagen nacional como referente regional en transparencia fiscal es una de las metas explícitas del nuevo enfoque institucional.

En la perspectiva del Ministerio de Finanzas Públicas, estas transformaciones no solo se evaluarán en cifras. El impacto central, aseguran, será el incremento real en las oportunidades de desarrollo y seguridad económica para la población guatemalteca, bajo un esquema de gestión preventiva y rendición de cuentas permanente.