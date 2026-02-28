Guatemala reacciona ante ataques en Medio Oriente y activa protocolo de emergencia consular

El Gobierno de Guatemala manifestó este sábado su “profunda preocupación” por las acciones bélicas iniciadas en la región del Medio Oriente, instando al respeto al derecho internacional y a la protección de la población civil.
El comunicado, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se produce tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, hechos que han generado reacciones en cadena de gobiernos y organismos multilaterales
En su pronunciamiento, Guatemala exhortó a “todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima moderación para evitar una escalada de hostilidades y garantizar la protección de la población e infraestructura civil”.
Al mismo tiempo, informó que sus embajadas en la región permanecen en alerta y han intensificado la asistencia a los ciudadanos guatemaltecos que residen en los países afectados, recomendando que se mantengan informados y sigan las directrices de seguridad de las autoridades locales.
Por el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala mantiene abierta la línea de atención consular y reiteró a sus ciudadanos la importancia de mantenerse informados ante cualquier cambio en la situación de seguridad.
Origen y causas del conflicto en Medio Oriente
El conflicto actual en Medio Oriente tiene su raíz en las crecientes tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos. Estas tensiones se han intensificado por disputas sobre el programa nuclear iraní, ataques con drones y misiles en la región, y acusaciones de operaciones encubiertas.
Estados Unidos e Israel han argumentado que las actividades nucleares y militares de Irán representan una amenaza para la seguridad regional e internacional.
En las últimas semanas, se registraron incidentes armados cerca de instalaciones estratégicas, así como enfrentamientos entre grupos aliados de Irán y fuerzas israelíes en Siria, Líbano e Irak. El ataque conjunto lanzado contra objetivos iraníes responde a estos episodios y busca frenar el desarrollo de capacidades militares consideradas peligrosas por Washington y Tel Aviv.
Preocupación internacional y llamados a la vía diplomática
La situación ha provocado preocupación internacional por el riesgo de una escalada que involucre a otros países y ponga en peligro a la población civil, la infraestructura y la estabilidad de la región. Organismos multilaterales y gobiernos han pedido el retorno a la vía diplomática para evitar un conflicto de mayores proporciones.
De acuerdo con Defense News, líderes europeos, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, convocaron reuniones de emergencia y solicitaron el cese inmediato de las hostilidades.
Macron afirmó: “La escalada en curso es peligrosa para todos. Debe detenerse. El régimen iraní debe comprometerse con negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nuclear y de misiles balísticos, así como a sus acciones desestabilizadoras en la región”.
De igual manera, la Unión Europea emitió un comunicado conjunto en el que pide “máxima moderación” y la protección de los civiles, declaraciones recogidas por The Straits Times. Por su parte, la cancillería de España expresó su rechazo a las acciones militares unilaterales, advirtiendo que contribuyen a un “orden internacional más incierto y hostil”. El primer ministro Pedro Sánchez exigió “desescalada inmediata y pleno respeto al derecho internacional”.
Este episodio se suma a una serie de tensiones que han marcado la agenda internacional en las últimas semanas y coloca a Guatemala entre los países que, junto a la Unión Europea, España y Rusia, han solicitado el retorno al diálogo para evitar un conflicto de mayor envergadura y proteger a la población civil.