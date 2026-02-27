Guatemala

El gobierno de Guatemala concreta el noveno detenido requerido por narcotráfico internacional

El país centroamericano ha reforzado este año la cooperación judicial con Estados Unidos con más capturas, incluyendo la reciente de Audías Juncos Vásquez en una zona limítrofe con México, según informaron voceros oficiales

La más reciente aprehensión corresponde a Audías Juncos Vásquez, conocido como Cachetes, de 28 años, arrestado en el departamento de San Marcos, una región fronteriza con México. - crédito Colprensa

Las autoridades guatemaltecas han intensificado este año la cooperación con Estados Unidos al detener a nueve personas solicitadas en extradición por delitos de narcotráfico, según confirmaron fuentes oficiales citadas por la agencia EFE.

La más reciente aprehensión corresponde a Audías Juncos Vásquez, conocido como Cachetes, de 28 años, arrestado en el departamento de San Marcos, una región fronteriza con México.

La Fiscalía guatemalteca señaló que Juncos Vásquez es requerido por una corte del Distrito Medio de Florida bajo cargos de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense.

Las investigaciones detallan que el detenido formaba parte de una organización criminal que opera desde 2022 entre México y Guatemala. Además, lo señalan como el presunto encargado de reclutar marinos guatemaltecos para transportar drogas por vía marítima, dentro de varias acciones ilegales que realizaba para aumentar sus operaciones.

Organización criminal y rutas del narcotráfico entre México y Guatemala

EFE destaca que el caso de Juncos Vásquez ilustra la dinámica de los grupos transnacionales que utilizan Guatemala como punto estratégico para el traslado de cargamentos ilícitos desde Suramérica hacia Estados Unidos.

Las rutas marítimas y terrestres, facilitadas por la ubicación geográfica guatemalteca, han convertido al país en un eslabón fundamental para los carteles internacionales, que aprovechan la frontera con México para expandir sus operaciones.

Evidencia de drogas incautada durante un allanamiento, clasificada y etiquetada por las autoridades en el lugar de los hechos (Foto cortesía PNC de Guatemala).

Según la información proporcionada por la Fiscalía de Guatemala y citadas en una nota de EFE, las redes de narcotráfico reclutan regularmente personal local especializado, como marinos, a fin de asegurar el transporte y la entrega de grandes volúmenes de cocaína. La estructura detectada desde 2022 refuerza la preocupación sobre la sofisticación y la persistencia de estos grupos en la región.

Estadísticas de extradiciones y respuesta institucional

Con la detención de Juncos Vásquez, Guatemala alcanza en lo que va de 2026 un total de 15 personas arrestadas con fines de extradición, de las cuales nueve están vinculadas directamente al tráfico de drogas.

El Ministerio de Gobernación destacó en sus canales oficiales: “Estas acciones demuestran la efectividad de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen transnacional”.

La tendencia de este año mantiene a Guatemala como uno de los países centroamericanos más activos en la colaboración con la justicia estadounidense, dice la nota de EFE.

En 2025, las fuerzas de seguridad capturaron a 19 personas reclamadas por narcotráfico, una cifra idéntica a la registrada en 2024, lo que evidencia la continuidad de los esfuerzos bilaterales y la presión internacional sobre las operaciones ilícitas.

Guatemala como puente del narcotráfico regional

La ubicación de Guatemala en el mapa continental consolida su papel como punto de tránsito para los cargamentos de droga que viajan de Suramérica a Estados Unidos.

La ubicación de Guatemala en el mapa continental consolida su papel como punto de tránsito para los cargamentos de droga que viajan de Suramérica a Estados Unidos.

Los carteles internacionales han aprovechado de manera sostenida las vulnerabilidades fronterizas y las rutas marítimas, consolidando estructuras criminales capaces de operar en varios países de la región.

El reciente aumento de detenciones y extradiciones refuerza el enfoque de las autoridades locales en el desmantelamiento de redes transnacionales y en la cooperación con agencias internacionales. Sin embargo, la recurrencia de estos casos sugiere que los desafíos persisten y que la lucha contra el narcotráfico requiere una respuesta coordinada y sostenida a nivel regional.

