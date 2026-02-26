Guatemala

Dinero extranjero, marihuana y objetos punzocortantes se encontraron en operativo sorpresa que sacudió una cárcel en Guatemala

Un operativo coordinado permitió a las autoridades descubrir efectivo en varias monedas, marihuana y herramientas ilícitas dentro del centro preventivo de Santa Cruz del Quiché, como parte de acciones institucionales para mejorar la seguridad penitenciaria

Un registro meticuloso reveló tecnología, dinero y drogas escondidas en el penal. Los detalles de la intervención simultánea todavía generan inquietud sobre la seguridad carcelaria en la región (Foto cortesía PNC)

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) decomisaron diversos objetos prohibidos durante una operación en el Centro Preventivo para Hombres de Santa Cruz del Quiché, en el departamento de Quiché. Entre los artículos incautados figuran dinero en efectivo de al menos tres países y marihuana, de acuerdo con el resultado de la prueba preliminar de campo practicada por el MP.

La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en Quiché llevó a cabo la diligencia como parte de los esfuerzos interinstitucionales para reforzar la seguridad y prevenir delitos en los centros carcelarios del departamento.

Durante el registro en el penal masculino, la PNC halló 17 cargadores para celulares, dos teléfonos móviles y varios objetos punzocortantes. En otra acción simultánea, agentes de la PNC, junto con el Sistema Penitenciario, realizaron una requisa en el Centro de Orientación Femenino local para fortalecer el control y la seguridad en estos establecimientos.

Desarticularon red de accesorios en otros centros

Durante la requisa del 25 de febrero en Granja Pavón, agentes localizaron nueve teléfonos móviles, veintiún audífonos, veintinueve cables, cinco cargadores, treinta protectores y dos kits de reparación destinados a la venta ilícita de accesorios en el penal. Además, el personal incautó cuarenta envoltorios con aparente droga y halló una balanza utilizada en el pesaje de sustancias prohibidas, detalló el Sistema Penitenciario a través de sus redes sociales.

Objetos prohibidos y operaciones interinstitucionales
Objetos prohibidos y operaciones interinstitucionales exponen falencias persistentes en el sistema penitenciario local. Las preguntas sobre cómo ingresan siguen sin respuesta clara (Foto cortesía PNC)

Las autoridades recordaron que las denuncias pueden realizarse de manera anónima al número 1533 y aseguraron seguimiento sistemático a los reportes de irregularidades. En paralelo, se mantiene el proceso de enrolamiento digital biométrico para registrar y actualizar los datos de la población penitenciaria en todo el país.

El pasado 14 de enero de 2026, una intervención nocturna de la Fuerza élite y la Policía Nacional Civil de Guatemala en el Centro de Rehabilitación Pavón desembocó en el hallazgo de una estructura subterránea de varios metros de profundidad, utilizada para ocultar objetos prohibidos. Más de seiscientos agentes participaron en el registro del penal en Fraijanes. Como saldo, las fuerzas de seguridad recuperaron decenas de teléfonos, una antena satelital, un arma de fuego, municiones, una granada, radiotransmisores y cajas de cerveza, aunque la cantidad exacta de artículos decomisados seguía en proceso de verificación según informaron fuentes institucionales.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) destacó que estos procedimientos forman parte de un plan permanente de reforzamiento de la seguridad en los centros de reclusión. Entre los principales objetivos institucionales figura “promover la transparencia y el cumplimiento de las normas dentro del sistema”. La DGSP subrayó, además, que el reciente hallazgo en Pavón se suma a una serie de incautaciones efectuadas en ese penal en el último año, en el marco de una estrategia oficial para “impedir el flujo de ilícitos en las prisiones de Guatemala”.

Elementos encontrados por equipos especializados
Elementos encontrados por equipos especializados abren nuevas líneas de investigación sobre el impacto de estos bienes dentro de los complejos penitenciarios regionales (Foto cortesía PNC)

En el centro de detención de Chimaltenango, una operación paralela permitió el decomiso de cuatro armas de fuego y municiones en celdas ocupadas por privados de libertad, consolidando el patrón de controles sorpresivos implementados en varios complejos penitenciarios durante las últimas semanas.

