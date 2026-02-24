La Municipalidad de Guatemala organiza feria de empleo con más de 5,000 vacantes

Un representante de la Escuela Técnica de Bomberos de Guatemala interactúa con una solicitante de empleo en la Mega feria de empleo MuniGuate, un evento clave para el desarrollo laboral. (Municipalidad de Guatemala )

La Municipalidad de Guatemala llevará a cabo la Mega Feria de Empleo 2026, con más de 5,000 vacantes disponibles el 27 de febrero en el Centro Cívico de la ciudad. El evento, abierto al público a partir de los 18 años sin requerir experiencia previa, se realizará de 8:00 a 16:00 en la 21 calle 6-77, zona 1, y facilitará la interacción directa entre buscadores de empleo y más de 70 empresas.

La iniciativa pretende fortalecer el vínculo entre el sector privado y las políticas públicas de generación de oportunidades laborales en la ciudad, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de entregar directamente su currículum actualizado a los reclutadores y acceder de manera ágil a procesos formales de contratación.

Cientos de personas asisten a la Mega Feria del Empleo organizada por la Municipalidad de Guatemala para buscar oportunidades laborales y conectar con empresas. (Municipalidad de Guatemala )

Para simplificar el acceso a la feria, los asistentes dispondrán de alternativas de transporte público y podrán realizar un preregistro en línea, subiendo su CV en formato PDF mediante un código QR o enlace digital habilitado por la entidad organizadora. Desdela Municipalidad se recomienda a los candidatos acudir con vestimenta apropiada para facilitar una buena impresión ante los empleadores.

El evento está dirigido tanto a jóvenes recién graduados como a técnicos, profesionales y personas con experiencia laboral. Además, la Municipalidad de Guatemala invita a las empresas interesadas a sumarse para ampliar su acceso a posibles colaboradores y fortalecer el mercado laboral local.

La Mega Feria del Empleo 2025 reunió a más de 65 empresas

En octubre de 2025 se realizó la primera Mega Feria del Empleo 2025 que reunió a más de 65 empresas en Guatemala en el Parqueo de la Municipalidad, Zona 1, donde se ofrecieron más de 3.000 plazas laborales para quienes buscaban insertarse o avanzar en el mundo del trabajo.

Entre los principales atractivos de ese encuentro, los asistentes accedieron de forma gratuita directamente a ofertas laborales, además de participar en actividades diseñadas para fortalecer su conocimiento sobre las tendencias actuales en el mercado laboral. Esta combinación apunta a mejorar las probabilidades de inserción y actualización profesional de los visitantes.

Tanto jóvenes en búsqueda de su primer empleo como profesionales con la intención de cambiar de rubro tendrán la opción de interactuar con reclutadores de distintas empresas y dependencias municipales, ampliar su red de contactos y explorar oportunidades en sectores económicos en expansión.

Este viernes, se recomienda a los interesados asistir temprano para aprovechar al máximo los recursos y stands disponibles durante la jornada.

Un asistente sentado en una mesa verde utiliza una laptop para atender a dos personas de pie en un punto de servicio móvil de color verde y azul. (Municipalidad de Guatemala )

El Festival de Empleo de AmCham Guatemala vuelve al formato presencial

AmCham Guatemala abrió su Festival de Empleo la primera semana de febrero, donde por primera vez en cinco años, el evento regresó al formato presencial tras varias ediciones virtuales. En este espacio, se pusieron a disposición más de 1,000 vacantes en múltiples sectores, y los aspirantes tuvieron la oportunidad de mantener contacto directo con reclutadores de al menos 20 empresas nacionales e internacionales.

Durantedos jornadas, entidades públicas y programas especializados participaron en elrecinto, entre ellas el Ministeriode Trabajo, SAT, OrganismoJudicial, OIM y el Programade Inclusión Laboral y Emprendimiento del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordosde Guatemala, proporcionando asesoría y asistencia a quienes buscan empleo,especialmente personas con discapacidad visual o auditiva.

El acceso al evento requirió un registro previo virtual, donde los interesados debieron adjuntar su currículum y gestionar un código QR para ingresar. En esta vigésima cuarta edición, el Festival de Empleo de AmCham Guatemala reafirmó una trayectoria de más de 20 años promoviendo la inserción en el mercado de trabajo formal y el desarrollo del talento en el país.