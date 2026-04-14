Panamá suma una nueva deuda por $2,519 millones

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, se preguntó que si para evitar que aumente la deuda se deja de subsidiar el gas para cocinar o se eliminan los programas de transferencias monetarias, entre otros beneficios.

Un préstamo con Citibank, N.A., por un monto de hasta 1,975 millones de francos suizos, que desembolsados en su equivalente en dólares serían unos $2,519 millones, contrató el Ministerio de Economía y Finanzas.

La deuda sería para diversificar fuentes de financiamiento, mitigar la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y reducir el costo de endeudamiento soberano.

La operación tiene un plazo de 3 años con vencimiento en marzo de 2029, y tasa fija anual de 2.39%, lo cual representa un ahorro de 1.66% frente a alternativas comparables en el mercado de dólares estadounidenses.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al pago del vencimiento de la Nota del Tesoro 3.75% este 17 de abril de 2026 (PANOTA 3.75% 4/17/26), por un monto de $1,325 millones, informó la entidad gubernamental.

De igual manera, la nueva deuda está dirigida a cubrir necesidades de liquidez del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

La denominación en francos suizos contribuye a diversificar la composición por moneda de la deuda pública y aprovechar tasas de referencia más favorables, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas.

En una nota de prensa reafirma su compromiso con una gestión de deuda prudente y responsable, enfocada en optimizar el costo del financiamiento, fortalecer el perfil de vencimientos y mantener condiciones financieras sostenibles, aun en un entorno de volatilidad de los mercados de capitales internacionales.

Al cierre de 2025 la deuda pública de Panamá cerró en $59,349.28 millones, un incremento de $5,612.54 millones, 10.44%, al compararla con el 2024.

Ya a febrero de este 2026 se encontraba en $60,059 millones.

La deuda pública durante la vigencia fiscal 2025 se situó en 65.6% del Producto Interno Bruto, con mejoras en los indicadores de riesgo y en los costos de financiamiento, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Préstamo con Citibank, N.A., es para diversificar fuentes de financiamiento. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional para dar a conocer del informe de la Cuenta General del Tesoro correspondiente a la vigencia fiscal 2025, sostuvo que el país avanza hacia una consolidación fiscal histórica.

Esto, se refleja en la reducción del déficit, un aumento del 9% en los ingresos tributarios y una disminución del 5.9% en el gasto del Gobierno Central.

En el periodo descrito también se ha logrado, dijo Chapman, una mejora significativa en el balance primario y una reducción en las cuentas por pagar.

La inversión pública superó los $3,600 millones, enfocada en infraestructura, salud, educación y programas sociales.

En su intervención, destacó que Panamá mantiene un desempeño económico superior a las proyecciones internacionales, consolidándose como uno de los países con mayor crecimiento en la región.

El crecimiento económico del país provino en 2025 del sector privado, de actividades como el turismo.

El informe señala que más del 80% del crecimiento económico provino del sector privado, con actividades como el Canal de Panamá, el transporte y el turismo liderando la dinámica económica.

También se registró un superávit en la cuenta de servicios equivalente al 18% del PIB y un crecimiento del 48.3% en las exportaciones nacionales.

Advirtió que para evitar un déficit fiscal, existen dos opciones: aplicar un frenazo súbito para eliminarlo y generar superávit. A corto plazo la única forma de lograrlo es mediante una reducción drástica del gasto público. Explicó que algunos países han implementado este tipo de medidas, recurriendo, por ejemplo, a despidos masivos, al ser esta la vía más rápida.

Chapman se preguntó que si para evitar que aumente la deuda ¿dejamos de subsidiar el gas para cocinar?, ¿eliminamos los programas de transferencias monetarias?, o ¿dejamos de otorgar alivios en el transporte público, la electricidad y los medicamentos?”.