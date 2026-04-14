El Salvador

La nominación de Troy Edgar como embajador en El Salvador es retirada por la administración Trump

La decisión fue reportada a través del portal oficial de la Casa Blanca, que confirma el fin del proceso iniciado en enero respecto al postulante originario del estado de California

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El gobierno de Estados Unidos publicó en su sitio oficial que ha dejado sin efecto la candidatura enviada al Senado a finales de enero para encabezar la representación diplomática ante el país centroamericano (Foto archivo/ cortesía Deputy Secretary Troy Edgar)
El gobierno de Estados Unidos publicó en su sitio oficial que ha dejado sin efecto la candidatura enviada al Senado a finales de enero para encabezar la representación diplomática ante el país centroamericano (Foto archivo/ cortesía Deputy Secretary Troy Edgar)

La Casa Blanca comunicó este 13 de abril la decisión de retirar la nominación de Troy Edgar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Estados Unidos ante la República de El Salvador, según la información publicada en el portal oficial del gobierno estadounidense.

La postulación de Troy Edgar, originario de California, había sido remitida al Senado el 29 de enero de 2026, de acuerdo con los datos consignados por la Casa Blanca.

El último embajador estadounidense en El Salvador fue William Duncan, quien concluyó su misión diplomática en El Salvador el 31 de julio de 2025. Para despedirlo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le entregó el reconocimiento Gran Orden Francisco Morazán al embajador, la cual, es la condecoración más alta otorgada por el Estado salvadoreño, según la Cancillería.

El perfil

De acuerdo con el Departamento de Estado, Edgar es el noveno subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), cargo en el que ejerce funciones operativas y supervisa aproximadamente 260,000 empleados, así como un presupuesto anual de 100 mil millones de dólares. Su gestión abarca la coordinación de actividades diarias del DHS, el apoyo a las prioridades de la seguridad nacional en el ámbito presidencial y la interlocución con altos funcionarios de la Casa Blanca. Además, Edgar asesora periódicamente al secretario del departamento y mantiene vínculos con socios internacionales en temas que incluyen la seguridad fronteriza y la cooperación policial.

Una notificación oficial puso fin al proceso que buscaba su confirmación en el Senado como embajador estadounidense (Captura de pantalla del portal oficial de la Casa Blanca consultado al 13 de abril de 2026)
Una notificación oficial puso fin al proceso que buscaba su confirmación en el Senado como embajador estadounidense (Captura de pantalla del portal oficial de la Casa Blanca consultado al 13 de abril de 2026)

La experiencia de Edgar en la función pública federal se remonta al primer mandato de Trump, cuando ocupó la dirección financiera del DHS, donde gestionó un presupuesto de 90 mil millones de dólares y participó en la planificación de proyectos migratorios y el muro fronterizo, según el mismo sitio oficial. En ese periodo fue responsable del manejo financiero integral y de la interlocución con el Congreso, representando las prioridades presidenciales ante distintas contrapartes nacionales y extranjeras.

Respondiendo directamente a la pregunta sobre la magnitud del potencial nombramiento, la trayectoria de Troy Edgar combina funciones ejecutivas al más alto nivel gubernamental con responsabilidades directas sobre cientos de miles de empleados y presupuestos superiores a los 90 mil millones de dólares. Su candidatura a embajador se interpreta como un intento de ampliar la influencia de Estados Unidos en la gestión migratoria regional a través de un perfil técnico y con experiencia demostrable en escenarios complejos tanto dentro del país como en negociaciones internacionales.

Antes de su papel federal, Edgar acumuló experiencia directa en el ámbito local y corporativo. Durante doce años ocupó la alcaldía y un escaño en el concejo de Los Alamitos, California, y presidió el Distrito de Saneamiento del Condado de Orange. En paralelo, integró varias juntas directivas de alcance estatal, filantrópico y corporativo, fortaleciendo su perfil multidisciplinario.

Las autoridades informaron el desistimiento respecto a la posible designación del diplomático californiano, cuya nominación se había presentado al órgano legislativo hace poco más de dos semanas (Foto archivo/ cortesía Deputy Secretary Troy Edgar)
Las autoridades informaron el desistimiento respecto a la posible designación del diplomático californiano, cuya nominación se había presentado al órgano legislativo hace poco más de dos semanas (Foto archivo/ cortesía Deputy Secretary Troy Edgar)

En el sector privado, Edgar se ha desempeñado como consultor senior y emprendedor, asesorando a más de 40 compañías Fortune 500 en industrias que abarcan defensa, aeroespacial, automotriz, logística y tecnología, conforme detalla el Departamento de Estado. Esta combinación de liderazgo y visión estratégica fue considerada en la declaración oficial sobre su eventual ascenso diplomático: “Su experiencia de liderazgo y su capacidad demostrada para actuar con plena autoridad en nombre del Presidente lo capacitan para servir como Embajador de los Estados Unidos en El Salvador”, sostiene actualmente la página oficial del Departamento de Estado.

Con formación militar como veterano de la Marina de los Estados Unidos, Troy Edgar posee un título de grado en Ciencias y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad del Sur de California.

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