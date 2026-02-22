La red consular de Guatemala mantiene alerta por operativos de seguridad en México

No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La Red Consular de Guatemala en México mantiene una alerta activa tras las recientes operaciones de seguridad que afectan distintas regiones, incluidas áreas de Jalisco, donde se han registrado bloqueos y vehículos incendiados.

Hasta el momento, las autoridades consulares no reportan guatemaltecos afectados y recalcan la necesidad de extremar precauciones para quienes se encuentren en zonas de riesgo potencial. Los consulados piden a los ciudadanos guatemaltecos evitar desplazamientos no esenciales, mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

El Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí supervisa la situación en su territorio y, junto con el Consulado en Ciudad de México, ofrece asistencia y protección a los connacionales que lo soliciten. En caso de emergencia, los números de contacto del Consulado en San Luis Potosí son (0052) 444 6890317, (0052) 444 1803173, (0052) 444 1803174 y (00502) 24100000 extensiones 8620, 8621 y 8622; el correo electrónico es sanluispotosi@minex.gob.gt. Para el Consulado en Ciudad de México, el número es (0052) 55-5682-9760 y el correo es consmexico@minex.gob.gt.

La tensión crece en varias ciudades mexicanas mientras los consulados supervisan la seguridad de la comunidad guatemalteca. Teléfonos de emergencia habilitados y un llamado a precaución mantienen en vilo a las familias (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Además, las fuerzas de Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ejército de Guatemala, se mantienen en estado de alerta ante posibles ataques de narcotraficantes mexicanos en la frontera con México. Desde diciembre se realizan patrullajes intensificados, tras reportarse incursiones de grupos armados en la región. El refuerzo de la vigilancia fronteriza comenzó al conocerse los incidentes ocurridos este domingo en territorio mexicano. Hasta ahora, las unidades desplegadas mantienen activas sus operaciones preventivas y buscan contener cualquier intento de ingreso irregular.

La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala informaron que se mantienen en alerta ante eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos. (Foto cortesía Misterio de Defensa Nacional)

Tensión en México

El ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.

Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región.

La Central del Norte detiene salidas al occidente ante el clima de inseguridad en carreteras.

Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región. También se registraron incidentes en el aeropuerto de Guadalajara.

Estas tácticas suelen emplearse para obstaculizar la labor de las autoridades cuando se despliegan contra objetivos de alto valor en el narcotráfico. La medida fue destacada por el gobierno estadounidense como un “gran acontecimiento” para la región latinoamericana en general.