Guatemala

La red consular de Guatemala mantiene alerta por operativos de seguridad en México

Un aviso de prevención permanece para connacionales debido a los recientes hechos violentos en Jalisco y otras regiones, donde se exhorta a extremar cuidados y atender recomendaciones, según informaron los consulados ubicados en diversas ciudades

Guardar
No se reportaron bajas entre
No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La Red Consular de Guatemala en México mantiene una alerta activa tras las recientes operaciones de seguridad que afectan distintas regiones, incluidas áreas de Jalisco, donde se han registrado bloqueos y vehículos incendiados.

Hasta el momento, las autoridades consulares no reportan guatemaltecos afectados y recalcan la necesidad de extremar precauciones para quienes se encuentren en zonas de riesgo potencial. Los consulados piden a los ciudadanos guatemaltecos evitar desplazamientos no esenciales, mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

El Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí supervisa la situación en su territorio y, junto con el Consulado en Ciudad de México, ofrece asistencia y protección a los connacionales que lo soliciten. En caso de emergencia, los números de contacto del Consulado en San Luis Potosí son (0052) 444 6890317, (0052) 444 1803173, (0052) 444 1803174 y (00502) 24100000 extensiones 8620, 8621 y 8622; el correo electrónico es sanluispotosi@minex.gob.gt. Para el Consulado en Ciudad de México, el número es (0052) 55-5682-9760 y el correo es consmexico@minex.gob.gt.

La tensión crece en varias
La tensión crece en varias ciudades mexicanas mientras los consulados supervisan la seguridad de la comunidad guatemalteca. Teléfonos de emergencia habilitados y un llamado a precaución mantienen en vilo a las familias (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Además, las fuerzas de Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ejército de Guatemala, se mantienen en estado de alerta ante posibles ataques de narcotraficantes mexicanos en la frontera con México. Desde diciembre se realizan patrullajes intensificados, tras reportarse incursiones de grupos armados en la región. El refuerzo de la vigilancia fronteriza comenzó al conocerse los incidentes ocurridos este domingo en territorio mexicano. Hasta ahora, las unidades desplegadas mantienen activas sus operaciones preventivas y buscan contener cualquier intento de ingreso irregular.

La Policía Nacional Civil y
La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala informaron que se mantienen en alerta ante eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos. (Foto cortesía Misterio de Defensa Nacional)

Tensión en México

El ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.

Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región.

Estas tácticas suelen emplearse para obstaculizar la labor de las autoridades cuando se despliegan contra objetivos de alto valor en el narcotráfico. El ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportaron varios medios locales, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno federal. Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura.

La Central del Norte detiene
La Central del Norte detiene salidas al occidente ante el clima de inseguridad en carreteras.

Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos. Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región. También se registraron incidentes en el aeropuerto de Guadalajara.

Estas tácticas suelen emplearse para obstaculizar la labor de las autoridades cuando se despliegan contra objetivos de alto valor en el narcotráfico. La medida fue destacada por el gobierno estadounidense como un “gran acontecimiento” para la región latinoamericana en general.

Temas Relacionados

Red Consular de GuatemalaJaliscoConsulado General de GuatemalaConsulado en Ciudad de MéxicoSeguridad CiudadanaAlerta Migratoria

Últimas Noticias

Policía ambiental detiene a dos personas realizando minería ilegal en Panamá

El operativo realizado en la Reserva Forestal El Montoso derivó en la incautación de herramientas y el inicio de procesos judiciales, en medio de un aumento de casos similares que preocupan a las autoridades ambientales de Panamá

Policía ambiental detiene a dos

CAF convoca consultoras para actualizar planes regionales de Costa Rica

Las autoridades buscan reforzar la planificación territorial incorporando lineamientos actualizados según la política nacional vigente, con el fin de cerrar brechas económicas, sociales y ambientales identificadas en seis regiones del país

CAF convoca consultoras para actualizar

La embajada de Estados Unidos en Guatemala ofrece recompensa millonaria por información sobre “Porky”

Una suma de hasta cinco millones de dólares ha sido anunciada a través de canales oficiales para quienes aporten datos que permitan la captura del cabecilla de la MS-13, prófugo desde 2020 y buscado por diversos delitos federales

La embajada de Estados Unidos

La delegación del Ministerio de Trabajo de Guatemala visita El Salvador para conocer sistemas de inspección laboral

Durante la estadía, las autoridades guatemaltecas analizaron herramientas tecnológicas salvadoreñas que permiten mejorar la transparencia y la gestión digital en la supervisión de normas relacionadas con los derechos laborales

La delegación del Ministerio de

La participación de las mujeres impulsa el crecimiento laboral en el sector formal de República Dominicana

Las cifras presentadas por la autoridad monetaria del país muestran un aumento sostenido de trabajadores formales, una reducción en la tasa de informalidad y mejoras en los indicadores de participación y ocupación laboral

La participación de las mujeres

TECNO

¿ChatGPT en tu sala?: OpenAI

¿ChatGPT en tu sala?: OpenAI desarrollaría un altavoz inteligente con cámara para el hogar

Netflix ya no es solo streaming: así transforma sus series en negocios más allá de la pantalla

Estos son los modelos de celulares compatibles con Starlink para disfrutar de internet en cualquier momento y lugar

Banca, abogados y programadores en alerta: la IA acelera el recorte de empleos

Cómo limpiar la lavadora correctamente según las indicaciones de los fabricantes

ENTRETENIMIENTO

La preparación rigurosa marcará el

La preparación rigurosa marcará el debut de Conan O’Brien como anfitrión de los Oscar

Amanda Seyfried defendió su nuevo film: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

MUNDO

El felino más veloz enfrenta

El felino más veloz enfrenta desafíos crecientes por la competencia y la fragmentación del hábitat

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Un buque de guerra australiano cruzó el estrecho de Taiwán bajo una estricta vigilancia del régimen chino

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La muerte de un guardia de seguridad desata investigaciones por riesgos en los preparativos de los Juegos de Invierno