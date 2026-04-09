El Salvador

El Salvador busca crear un mercado minorista regulado para favorecer el acceso a energías limpias y la transparencia de precios

De aprobarse un dictamen se regularán las transacciones en redes de distribución, determinar precios justos y mejorar el acceso de los usuarios a energía generada mediante fuentes renovables como la solar, según autoridades energéticas

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Nuevos esquemas normativos buscan transformar el acceso y participación en sistemas energéticos con alternativas solares y mecanismos de mercado minorista aún poco explorados (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
Nuevos esquemas normativos buscan transformar el acceso y participación en sistemas energéticos con alternativas solares y mecanismos de mercado minorista aún poco explorados (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador dictaminó a favor de una reforma a la Ley General de Electricidad para regular la generación distribuida, con el objetivo de establecer reglas claras que permitan a los usuarios finales beneficiarse de una reducción en sus tarifas eléctricas. La decisión, avalada este martes, responde a la necesidad de actualizar el marco normativo ante el crecimiento sostenido de esta modalidad de producción energética, según el dictamen.

La iniciativa contempla la creación de un mercado minorista de energía, lo que permitirá regular las transacciones en las redes de distribución y complementar el actual mercado mayorista. Según explicó Daniel Álvarez, titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, la nueva regulación busca corregir los vacíos existentes en la definición de precios y procedimientos, ya que hasta ahora estos se han fijado mediante acuerdos bilaterales entre generadores y distribuidoras.

La generación distribuida incluye la energía producida por pequeños generadores, como paneles solares, que se conectan directamente a las redes de distribución. Álvarez detalló que este segmento ha alcanzado los 553 megavatios instalados en el país, lo que revela el avance de estas tecnologías sin una regulación integral. Se detalló que la propuesta busca establecer una medición comercial regulada, que permitirá conocer con precisión cuánta energía se genera, cuánto se inyecta a la red y cómo ese costo puede trasladarse a la tarifa eléctrica de los usuarios.

El Salvador impulsa una transformación clave en la regulación de la energía distribuida. Desde el auge de paneles solares hasta cambios en la fijación de precios, las nuevas reglas prometen reordenar el sector sin antecedentes recientes (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)
El Salvador impulsa una transformación clave en la regulación de la energía distribuida. Desde el auge de paneles solares hasta cambios en la fijación de precios, las nuevas reglas prometen reordenar el sector sin antecedentes recientes (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)

Actualmente, los precios de la energía distribuida se calculan tomando como referencia el costo de generación con combustibles como el búnker o el diésel; esto, de acuerdo con el funcionario, puede duplicar el valor real de proyectos solares. En la comisión parlamentaria, Álvarez explicó: “Generar con diésel puede costar alrededor de 100 dólares por megavatio, mientras que con energía solar puede costar cerca de 50 dólares. Si se utiliza más energía solar y menos combustible, el costo total disminuye y eso se reflejará en la factura de los usuarios”.

Alcances de la reforma aprobada

Las reformas contemplan disposiciones para fortalecer el control técnico y operativo del sistema eléctrico. Entre las nuevas medidas se encuentran la regulación de los procesos de interconexión y acceso a la red, el seguimiento y trazabilidad de proyectos, estudios técnicos obligatorios para garantizar la capacidad de integración de nuevos desarrollos y el monitoreo en tiempo real de las plantas de generación distribuida. Además, se prevé la integración de tecnologías como sistemas de almacenamiento de energía.

El dictamen establece nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras, que deberán reportar información periódica sobre los procesos de interconexión y facilitar datos técnicos clave para la planificación del sistema eléctrico.

Impacto y contexto internacional

El Salvador anteriormente le apostó por energías limpias y sumó 43,9 megavatios pico tras la instalación fotovoltaica de Olocuilta./(Redes Luis Rodríguez)
El Salvador anteriormente le apostó por energías limpias y sumó 43,9 megavatios pico tras la instalación fotovoltaica de Olocuilta./(Redes Luis Rodríguez)

Durante la sesión de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, Álvarez señaló la necesidad de crear un mercado minorista regulado para trasladar los beneficios de la generación distribuida a los usuarios y evitar precios atados a tecnologías más costosas como el búnker. El funcionario indicó que sin una regulación clara, se pueden presentar dificultades técnicas y económicas, como vertimientos de energía o ausencia de visibilidad en la operación de la red, fenómenos que han afectado a países como Chile y España.

El dictamen podrá ser estudiado y debatido por el pleno este jueves 9 de abril en sesión plenaria ordinaria.

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