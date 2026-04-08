Horror en Uruguay: una mujer huyó de una casa en la que era abusada y drogada junto a otra víctima y sus dos hijos

La casa en Las Piedras en la que vivía el hombre, junto a dos mujeres que torturaba y sus dos hijos (Captura Telemundo/Canal 12)

Un hombre de 40 años tuvo durante meses secuestradas en su casa a dos mujeres a las que drogaba, torturaba y violaba, y de las que decía que eran su pareja. Junto a ellos tres había dos niños, fruto del vínculo con una de ellas, a los que adormecía para que no supieran lo que estaba pasando. Este fin de semana el horror que vivían tocó fondo: el hombre le tiró agua hirviendo a una de las mujeres, que como pudo logró escapar y pedir ayuda a los vecinos.

Ocurrió en Las Piedras, en el departamento de Canelones, a unos 10 kilómetros de Montevideo en Uruguay.

La gravedad de la herida fue tal que terminó internada en el Centro Nacional de Atención al Quemado (Cenaque) del país, con heridas de segundo y tercer grado. El caso fue originalmente informado en el país por El Observador.

Dos mujeres fueron encerradas, abusadas y torturadas por un hombre en Las Piedras (Captura Telemundo/Canal 12)

El hombre fue imputado y enviado a prisión preventiva durante 180 días, mientras avanza la investigación por homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa, reiterados delitos de violencia doméstica agravada, abuso sexual especialmente agravado y suministro de esupefacientes.

Una de las víctimas tiene 31 años y fue quien logró escapar y pedir ayuda a un vecino. Contó que estuvo retenida contra su voluntad durante un buen tiempo, encerrada, controlada por el hombre y sometida a agresiones físicas. El ahora imputado limitaba los movimientos de las mujeres, bajo amenazas.

Desde la Jefatura de Policía de Canelones informaron a ese medio que el hombre las sometía, golpeaba, torturaba e incluso las dopó tanto con medicación como con drogas; y también señalaron que las dos “eran pareja”, como cita el diario.

Horror en Uruguay: descubren que hombre torturaba a mujer hace varios meses (Captura Telemundo/Canal 12)

Después de la denuncia, el hombre fue detenido en su casa aunque se resistió al arresto. Fue durante este procedimiento que fue ayudada una segunda mujer, de 27 años, que había entrado en el vínculo hace unos seis meses.

Los dos menores tenían entre tres y cuatro años, y fueron derivados a centros de salud para su evaluación médica. Ahora quedarán bajo la órbita del instituto de menores del país, el INAU. Por sus edades, la Policía maneja la hipótesis de que esta situación ocurría hace unos cinco años.

Los niños eran drogados con fármacos con el objetivo de mantenerlos sedados, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Así el hombre buscaba evitar que vieran la situación de abuso a la que eran sometidas las dos mujeres.

Dos mujeres fueron encerradas, abusadas y torturadas por un hombre en Las Piedras (Captura Telemundo/Canal 12)

El imputado les hacía creer a las mujeres que era poseído por un pae, consignó este medio. Si las mujeres cumplían con las órdenes, iban a ser cuidadas; si no lo hacían, serían asesinadas. Entonces, las víctimas se veían obligadas a seguir en la casa.

Los vecinos habían visto cosas extrañas en la casa, que llamaban la atención. A las mujeres se las veía muy poco por el barrio, de acuerdo a sus relatos. Lo que habían notado es que en el último tiempo estas dos mujeres se habían cortado el pelo de una forma similar: se habían rapado, obligadas por el hombre.

“No estaba enterada de esa situación así, como se vivió el sábado, pero ella salía con moretones. Yo nunca vi nada, aunque venían muchos vehículos de noche. Era rara toda la situación, pero nunca se escucharon gritos. Ella salía poco. Antes de verse así, todo raro, ella era una persona normal: iba al almacén, conversaba conmigo. De un tiempo atrás dejé de verla, salía poco. Se peló. Eso ya era raro”, dijo una de las vecinas, entrevista por los canales uruguayos.

De acuerdo al relato, la mujer dejó de salir de su casa. Las pocas veces que caminaba por el barrio, llevaba lentes grandes y no mantenía la mirada.