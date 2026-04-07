Garrapata en Uruguay: gobierno alerta por un riesgo sanitario similar al de la aftosa de 2001

Uruguay aplica un plan para erradicar las garrapatas de la ganadería (Marijan Murat/dpa)

El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti, promueve desde el inicio de la gestión un plan para erradicar la garrapata del agro uruguayo. La preocupación se extendió luego de que se hayan encontrado residuos de garrapaticidas en carne exportada a China y el jerarca del gobierno advierte que, si no se la controla, el campo podría sufrir las mismas consecuencias de la epidemia de la aftosa de 2001.

“Sin ser apocalíptico, si no logramos controlar esto de la garrapata, se nos puede venir algo parecido a lo que fue la epidemia de fiebre aftosa”, dijo el ministro Fratti, entrevistado en Agro de Búsqueda.

Su referencia fue a que en 2001, luego de una década libre de la enfermedad, Uruguay vivió una epidemia de fiebre aftosa que se saldó con la matanza de ciento de cabezas de ganado y la pérdida del estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación. En esa época, el país sufrió el cierre de los mercados sanitarios más exigentes y de mejores precios. Fue un elemento más de la fuerte crisis social y política que atravesó el país entre 2001 y 2002.

El ministro de Ganadería Alfredo Fratti dio una advertencia al campo uruguayo (Revista Chacra)

Fratti hizo esos comentarios con un tono de frustración –de acuerdo a la publicación periodística– porque el gobierno no pudo sancionar a los responsables de la presencia de residuos de garrapaticidas en carne exportada hacia China.

Hubo unos 40 productores que no respetaron los tiempos de espera para exportación y el Poder Ejecutivo prepara un decreto para poder interdictar esos predios.

La preocupación del ministro está dada por el impacto negativo de esta situación en la “reputación” de la sanidad y de la carne uruguaya y por el “riesgo” de pérdida de los mercados. Con este argumento fue que planteó la similitud al escenario que vivió Uruguay en 2001. Sin embargo, Fratti confía en que se va a “poder evitar” que se llegue a ese extremo.

El plan contra la garrapata

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó en agosto de 2025 un Plan Nacional de la Lucha contra la Garrapata. La estrategia fue presentada debido a las pérdidas que esta parasitosis genera a la ganadería, que están estimadas en USD 95 millones, casi el doble de las que provoca la bichera.

Fotografía cedida por la Presidencia de Uruguay que muestra al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti, hablando durante la inauguración oficial de la cosecha de arroz este martes, en el departamento de Rocha (Uruguay). EFE/ Presidencia de Uruguay

El gobierno informó entonces que el plan tiene seis objetivos. El primero es contar con un diagnóstico actualizado de la situación epidemiológica de la garrapata, utilizando sensores diagnósticos, revisiones en visitas oficiales y un muestreo nacional previsto para este año.

El segundo apunta a reducir la morbimortalidad por hemoparásitos, promoviendo la preinmunización con hemovacuna en rodeos de alto riesgo y ampliando la acreditación de veterinarios para su aplicación.

El tercero plantea la reducción de la prevalencia en las zonas endémicas, con medidas de fiscalización sanitaria, planes prediales obligatorios, interdicciones y controles de movimiento apoyados en el despacho electrónico de tropas.

La fiebre aftosa causó una fuerte epidemia a principios de siglo en Uruguay (Wikimedia Commons)

Otro de los objetivos es erradicar la garrapata en zona libre, además de retrasar la aparición de cepas multirresitentes. El sexto objetivo es eliminar los hallazgos de residuos garrapaticidas en productos de origen animal.

En mayo del año pasado, en tanto, científicos uruguayos desarrollaron una vacuna contra la garrapata. La vacuna fue elaborada a partir de herramientas de ingeniería genética. Su funcionamiento implica que se administre en las vacas para que puedan producir una respuesta inmune contra la garrapata, de manera que generen anticuerpos contra esta plaga. Una vez que la garrapata vaya a infectar al animal (picar) y tomar su sangre, va a ingerir esos anticuerpos que la vaca generó. Así, se logrará afectar la capacidad reproductiva de este parásito y hasta provocar su muerte. Una sola garrapata puede poner entre 2.000 y 4.000 huevos.