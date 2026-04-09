Valles, cascadas y glamour alpino: así Mürren combina el legado de James Bond con un pueblo sin autos

Mürren se destaca por su tranquilidad y vistas espectaculares de los Alpes berneses (Wikipedia)

Enclavado en los Alpes berneses, Mürren es un pequeño pueblo suizo reconocido por una característica diferenciadora: no permite el acceso de vehículos particulares. Con una población estable de apenas cuatrocientos cincuenta habitantes y una ubicación a mil seiscientos treinta y ocho metros sobre el nivel del mar, Mürren atrae al turismo alpino europeo gracias a su combinación de calma, infraestructuras turísticas de primer nivel y paisajes de montaña.

Situado sobre una terraza natural que cuelga sobre el valle de Lauterbrunnen, el pueblo ofrece vistas directas a los picos Eiger, Mönch y Jungfrau, tres de las montañas más reconocidas del país. Según el sitio oficial de turismo de Suiza, llegar hasta Mürren constituye una experiencia singular: el acceso solo es posible en teleférico y tren de vía estrecha desde Lauterbrunnen, o mediante cable desde Stechelberg. Estas vías exclusivas refuerzan la percepción de aislamiento y la limitación de autos.

“El trayecto hasta Mürren ofrece un espectáculo natural de valles, cascadas y cumbres nevadas que anticipan la belleza del destino”, afirmó la Oficina de Turismo de Suiza al momento de describir el camino hacia allí.

La ubicación sobre una terraza natural brinda panorámicas únicas a los picos Eiger, Mönch y Jungfrau (Wikipedia)

Un origen pastoril y la transformación en destino turístico

La historia de Mürren está asociada a la tradición de los walser, comunidades alpinas que se expandieron por diversas zonas de montaña desde la Edad Media. Originalmente, Mürren era un asentamiento pastoral dedicado a la ganadería y la agricultura de montaña. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, comenzó a atraer viajeros europeos interesados en el montañismo y deportes de invierno, impulsado por el auge turístico de los Alpes suizos documentado por la organización científica Sociedad Suiza de Historia Alpina.

El desarrollo turístico trajo consigo la construcción de chalets y hoteles alpinos que mantienen el estilo tradicional. Pese a su tamaño pequeño, Mürren dispone de miles de plazas hoteleras, lo que evidencia la importancia del turismo en su economía. El municipio forma parte del distrito administrativo de Interlaken-Oberhasli, dentro del cantón de Berna.

La ausencia de automóviles constituye uno de los principales atractivos del pueblo. Esta medida, vigente desde hace décadas, busca preservar la calidad ambiental y el carácter tradicional de las calles. Como detalla la revista suiza Schweizer Illustrierte, prohibición de autos particulares contribuye a que Mürren conserve su atmósfera serena y libre de contaminación, diferenciándose de otros destinos alpinos.

La ausencia de automóviles ayuda a preservar la atmósfera tradicional y la calidad ambiental del pueblo (Wikipedia)

Paisajes, experiencias y actividades en los Alpes

El atractivo central de Mürren radica en el entorno natural que lo rodea. Desde el propio pueblo se distinguen claramente las siluetas de Eiger, Mönch y Jungfrau, picos que alcanzan los cuatro mil metros y forman parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Muy cerca, el valle de Lauterbrunnen reúne más de setenta cascadas.

Mürren conecta mediante teleférico con el Schilthorn, otra de las montañas destacadas de la región. En la cima está el restaurante giratorio Piz Gloria, conocido a nivel internacional por su aparición en la película de James Bond Al servicio secreto de Su Majestad. Según la productora británica EON Productions en materiales promocionales, “la elección del Piz Gloria fue clave para dotar al filme de una ambientación alpina”.

Las propuestas recreativas cambian con la estación del año. En invierno, Mürren se convierte en un centro de esquí, con pistas para distintos niveles y la celebración de la Inferno Race, considerada la carrera amateur de esquí más longeva. En los meses cálidos, la región se vuelve punto de partida para caminatas de montaña y rutas hacia miradores naturales. De acuerdo con datos de la Oficina de Turismo de Berna, organismo oficial, Mürren recibe más de 200 mil visitantes anuales, pese a su escasa población permanente.

A pesar de su reducido número de habitantes, Mürren cuenta con una infraestructura hotelera apta para miles de turistas anuales al año (Wikipedia)

Infraestructura y legado

A pesar de contar con solo cuatrocientos cincuenta habitantes, Mürren ofrece una infraestructura hotelera y de servicios comparable a la de localidades más grandes, lo que responde a la necesidad de acoger a miles de turistas tanto en la temporada de esquí como en la de verano. Los alojamientos mantienen la estética de los chalets alpinos y los comercios locales proponen productos típicos de la región, como quesos, embutidos y artesanías.

El acceso restringido y la ausencia de automóviles facilitan un ambiente de calma para el descanso y disfrute del entorno, mientras que la tradición alpina persiste a través de festividades y eventos deportivos.