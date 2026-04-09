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El Ejército de Israel abatió a un terrorista de Hamas que operaba en Gaza bajo el disfraz de periodista

Mohammed Samir Mohammed al-Shawakh fue identificado como un operador clave en la fabricación de armas para la milicia palestina, quien actuaba bajo cobertura como reportero de un medio internacional

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El ejército de Israel eliminó a un terrorista de Hamas que “operaba bajo el disfraz de periodista”
El ejército de Israel eliminó a un terrorista de Hamas que “operaba bajo el disfraz de periodista”

El ejército de Israel comunicó que eliminó a Mohammed Samir Mohammed al-Shawakh, identificado como “un terrorista clave en la sede de producción de cohetes y medios de combate de Hamas” en el centro de la Franja de Gaza. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), al-Shawakh operaba “bajo la cobertura de periodista de Al Jazeera" y utilizaba esta identidad para actividades vinculadas a los terroristas de Hamas. El comunicado señaló que al-Shawakh estuvo involucrado en la producción y traslado de drones, cohetes y otros medios de combate.

Las FDI detallaron que, antes del ataque, implementaron “medidas para minimizar el daño a los civiles, incluyendo el uso de armamento preciso, observaciones aéreas e inteligencia adicional". El ejército israelí afirmó que el objetivo representaba “una amenaza para las fuerzas en el área”.

El jueves, el ejército israelí manifestó que un periodista de Al Jazeera muerto la víspera en Gaza era un combatiente de Hamas que actuaba encubierto como reportero. La cadena de televisión qatarí denunció “el atroz crimen de atacar y asesinar al corresponsal de Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, tras un ataque contra el vehículo en el que viajaba al oeste de la Franja de Gaza". Según la televisora, “su asesinato no fue un acto aleatorio, sino un crimen deliberado y selectivo destinado a intimidar a los periodistas”. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el hecho.

Israel utilizó armamento preciso y recopiló inteligencia para reducir daños civiles durante el ataque contra el supuesto líder de Hamas en Gaza. (EUROPA PRESS)
Israel utilizó armamento preciso y recopiló inteligencia para reducir daños civiles durante el ataque contra el supuesto líder de Hamas en Gaza. (EUROPA PRESS)

En febrero de 2024, el ejército israelí acusó a al-Shawakh de pertenecer al ala militar de Hamas y difundió imágenes que, según afirmó, lo mostraban manipulando sistemas de armas. Estas imágenes, según el ejército, fueron encontradas en un ordenador incautado durante una redada en Gaza.

Al Jazeera notificó que Mohammed al-Shawakh falleció después de que un dron israelí impactara su vehículo en el oeste de la Franja de Gaza. El canal sostuvo que el hecho constituye “un crimen deliberado y selectivo destinado a intimidar a los periodistas”.

Un ciudadano israelí fue acusado de realizar espionaje

La agencia de inteligencia interior Shin Bet y la Policía de Israel informaron la semana pasada del arresto de un ciudadano israelí acusado de realizar misiones para una “entidad hostil” durante la guerra contra Irán, tras haber sido contactado por agentes extranjeros a través del canal catarí de noticias Al Jazeera.

Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que al-Shawakh operaba encubierto como periodista de Al Jazeera y participaba en actividades terroristas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que al-Shawakh operaba encubierto como periodista de Al Jazeera y participaba en actividades terroristas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

“Mekdad Mudar Hosni Natur, ciudadano israelí residente en Qalansawa (centro de Israel), fue arrestado para ser interrogado bajo sospecha de contactar con una entidad de inteligencia extranjera y realizar misiones bajo su dirección”, recoge un comunicado conjunto de estas fuerzas de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, el acusado habría establecido contacto inicial con la cadena catarí en busca de empleo, tras lo cual fue remitido a un individuo que actuaba en nombre de una entidad considerada “hostil” por Israel.

Según la nota policial, tras el inicio de la guerra contra Irán la relación entre ambas partes pasó a desarrollarse mediante canales encubiertos. Natur habría sido instruido para recabar información sensible, como "ubicaciones de impacto de misiles, el número de heridos en hospitales, el número de fallecidos, así como información sobre el estado de ánimo de la población israelí“.

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