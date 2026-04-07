El presidente Kast presentó el primer avión fabricado en Chile en décadas

Representantes de la Fuerza Aérea de Chile y Enaer presentan el avanzado avión de entrenamiento T-40 Newen en un evento oficial.

El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en la Base El Bosque de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) la presentación del nuevo avión de instrucción T-40 Newén, fabricado íntegramente por la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), el que viene a reemplazar al histórico T-35 Pillán que por más de 40 años formó a pilotos de Chile y países de la región.

En la cita, que contó además con el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros; al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Hugo Rodríguez, y al director ejecutivo de ENAER, general (r) Henry Cleveland, las autoridades aplaudieron este hito histórico que marca la reactivación de la industria aeronáutica nacional y se consolida como el primer desarrollo completo en Chile en casi dos décadas, posicionando nuevamente al país en el mapa de productores de tecnología aeroespacial.

De acuerdo a información emanada desde la Presidencia, el T-40 Newen es más que solo una aeronave de entrenamiento: se trata de “un sistema integrado de formación que combina aviónica digital, simulación avanzada y capacidades industriales nacionales”, que representa “el paso desde la dependencia tecnológica hacia una industria de defensa moderna, con impacto directo en empleo, innovación y proyección internacional”.

Un piloto sonriente se muestra junto al primer avión fabricado en Chile en décadas, un hito significativo para la industria aeronáutica nacional.

Un inversión

En su alocución, el presidente Kast agradeció a “nuestras Fuerzas Armadas, que en conjunto están invirtiendo en la Nación. Como decía el presidente de la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), esto es una inversión, no es un gasto. Lo mismo que está llevando adelante Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR), como decía el ministro de Defensa, lo mismo que está llevando adelante Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE). Nos hace llenarnos de orgullo y también de un agradecimiento enorme por lo que están haciendo por la Patria”.

De paso, felicitó a “todos los que participaron en el desarrollo de esta nueva aeronave T-40 Newén. Como decía el comandante en jefe, esto no es una casualidad. Newen significa fuerza (en mapudungún), la fuerza de todos los chilenos que se ve reflejada en este proyecto, que es la continuación de este avión que muchos vimos volar y que preparó a más de mil pilotos de la Fuerza Aérea”.

Finalmente, el mandatario señaló que “es un orgullo. Creo que nuestro comandante en jefe también se siente orgulloso de que durante su periodo se hayan concretado todas estas grandes obras que nos ponen en un muy buen lugar a nivel mundial en nuestras capacidades y en nuestra industria aeronáutica nacional que se proyecta a lo internacional”.

Características del T-40 Newén

Mas que un avión, el Newén es un “ecosistema” de entrenamiento que incluye simuladores de realidad mixta, estaciones de planificación de misión (MPS) y herramientas de debriefing avanzado (DBS) desarrolladas por la filial DTS. Está equipado con pantallas multifunción configurables, sistemas inerciales/GPS y aviónica moderna, similar a las aeronaves de combate F-16.

El prototipo está en un 97% de avance, con entrega prevista para abril de 2026 y vuelos de prueba en 2027, e inicialmente se contempla la producción de 33 unidades.