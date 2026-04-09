La ampliación hotelera impulsa el desarrollo económico y el turismo responsable en la costa sur de Guatemala

Edificios hoteleros modernos y un jardín tropical exuberante reflejan la creciente expansión de hoteles sostenibles en Guatemala. ( Oceana Resort-Conventions)

La inauguración de la Nueva Torre Familiar en Oceana Resort + Conventions representa un paso estratégico en el fortalecimiento del turismo sostenible y el desarrollo hotelero en Guatemala.

La expansión, anunciada oficialmente por el complejo ubicado en Iztapa/Monterrico, integra la responsabilidad ambiental y la promoción cultural con una oferta de hospitalidad que responde tanto a la demanda nacional como internacional durante temporadas de alta ocupación y refuerza el posicionamiento de la región como destino de referencia en Centroamérica, según informó el propio resort a través de Oceana Resort + Conventions.

El complejo incrementó su capacidad a 250 habitaciones con la incorporación de 50 nuevas unidades, una cifra que permite atender a más familias, grupos corporativos y eventos, consolidando la oferta de turismo de playa Todo Incluido en el país.

Este crecimiento físico viene acompañado de una apuesta significativa por la sostenibilidad: la nueva infraestructura opera con 594 paneles solares, un sistema que permite reducir más de 200 toneladas de CO₂ anualmente y disminuir el consumo de electricidad y gas, aportando tanto al funcionamiento eficiente como a la disminución de la huella ambiental de la operación hotelera, según datos proporcionados por el propio resort.

Pedro Luis Ramírez, gerente de Mercadeo y Ventas de Oceana Resort + Conventions, afirmó: “Diseñamos espacios que brindan mayor comodidad, privacidad y flexibilidad tanto para familias como para el segmento corporativo, permitiéndonos ofrecer soluciones más integrales y adaptadas a las necesidades reales de nuestros huéspedes”. Esta perspectiva se inscribe en una visión de turismo regenerativo, donde la hospitalidad busca un equilibrio entre la experiencia del visitante y un impacto positivo en el entorno y las comunidades.

La integración de talento local y cultura maya en cada habitación

Una de las acciones distintivas de la expansión es la colaboración con artesanos guatemaltecos, quienes elaboraron a mano los wall arts, cojines y lámparas que decoran las nuevas habitaciones mediante técnicas tradicionales del tejido maya.

Según el resort, cada pieza refleja el compromiso con la preservación del patrimonio cultural y la generación de oportunidades económicas para las comunidades rurales, reforzando el vínculo entre la hotelería y la identidad nacional.

Luis Meneses, gerente general de Oceana Resort + Conventions, declaró: “El turismo del futuro no se trata solo de crecer, sino de crecer generando impacto positivo. En Oceana creemos en un modelo de hospitalidad que combine experiencias memorables con sostenibilidad y desarrollo local. Esta torre representa confianza en el potencial turístico de Guatemala y en la capacidad de nuestras comunidades para crecer junto con nosotros”.

La elección de elementos decorativos hechos a mano incorpora directamente la historia y creatividad del país en la experiencia del huésped, mientras promueve la continuidad de tradiciones artesanales que conforman el legado nacional.

Vista panorámica de un resort moderno con edificios blancos, amplios jardines verdes, palmeras y una piscina bajo un cielo azul brillante con el sol en el centro. ( Oceana Resort-Conventions)

Impactos en el desarrollo económico y sostenibilidad turística

La ampliación del Oceana Resort + Conventions dinamiza la economía local al generar nuevos puestos de trabajo y elevar el atractivo de la costa del Pacífico como destino turístico premium. El resort destaca que esta expansión no solo incrementa la capacidad hotelera, también fortalece la actividad económica regional y estimula la inversión en el desarrollo sustentable de la zona.

El establecimiento ha sido reconocido con el Sello Q Oro por sus buenas prácticas en sostenibilidad. Entre las iniciativas ambientales más relevantes, la instalación de paneles solares no solo reduce las emisiones de CO₂, sino que también provee agua caliente para operaciones del hotel, optimizando recursos y disminuyendo costos energéticos.

Opciones, precios y servicios diferenciados para familias y empresas

El concepto de Todo Incluido se mantiene como principal atractivo: acceso ilimitado a alimentos, bebidas, snacks, entretenimiento, piscinas, lagunas artificiales, gimnasio y minigolf, además de servicios adicionales como masajes (alrededor de USD 45 por hora) y paquetes especiales para eventos.

Las tarifas actuales rondan los USD 380 por noche para cuatro personas (dos adultos y dos niños), con opciones de preventa como Q1,999 también para cuatro personas, de acuerdo con datos del resort. Las habitaciones incorporan comodidades modernas y acceso a terrazas y piscinas privadas, así como clubes y paquetes especiales para familias con niños y parejas.

La ubicación del complejo en el Km 23.5 de la Carretera a Iztapa, en el departamento de Escuintla, lo sitúa en una de las franjas costeñas de mayor crecimiento y visibilidad dentro de la oferta turística nacional.

La entrega de recuerdos puso en valor la civilización maya y su legado como atractivo diferencial para promover el turismo cultural en Guatemala. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

La Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPORT felicitó públicamente la inauguración de la Nueva Torre Familiar, considerándola una muestra concreta del compromiso del sector privado con el desarrollo responsable y la diversificación de experiencias que integran naturaleza, cultura y sostenibilidad.

El avance del turismo sostenible en Guatemala, catalizado por proyectos como el de Oceana Resort + Conventions, se consolida como uno de los motores principales para el desarrollo económico, social y ambiental del país, acorde al informe del propio complejo hotelero.

Las tendencias del mercado confirman que cada vez más viajeros priorizan acciones responsables y experiencias transformadoras, reafirmando el atractivo de Guatemala como destino emergente en la región.