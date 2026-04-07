Bolivia registra el segundo mes consecutivo con una inflación negativa: marzo fue de -0,34%

Personas hacen compras en el Mercado Los Pozos, en Santa Cruz (Bolivia), en una fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Torrejón

Por segundo mes consecutivo, Bolivia registró en marzo una inflación negativa con una caída de -0,34%, según datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta dinámica se produce tras los registros de enero y febrero, cuando el indicador llegó a 1,31% y -0,62%, respectivamente. La cifra acumulada en lo que va del año registra una variación negativa de -0,34%. Sin embargo, la inflación interanual —el indicador de los últimos 12 meses— se mantiene alta, con un 15,05%.

Según el INE, el comportamiento de marzo estuvo marcado por la reducción en los precios de varios productos alimenticios y algunos servicios como el transporte interdepartamental.

Estas cifras son alentadoras si se las contrasta con la dinámica observada en gestiones anteriores. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2025, la tasa de inflación ya había alcanzado el 5% y cerró la gestión con más del 20%, muy por encima de las expectativas del Gobierno (7,5%).

Una mujer cuenta dinero boliviano en un mercado de El Alto, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

La administración de Rodrigo Paz asumió funciones en noviembre con una inflación galopante que terminó con el indicador más alto en lo que va del siglo XXI en Bolivia, superando el 11,85 % reportado en 2008 y quedando debajo de la de 1988, cuando alcanzó un 21,47%, durante una severa crisis económica caracterizada por el colapso cambiario y la hiperinflación.

Desde entonces, y después de varios años de estabilidad y bonanza por el auge de las exportaciones de las materias primas, los bolivianos enfrentan una nueva crisis financiera a raíz de la debacle de la industria de los hidrocarburos. En 2014 hubo una caída sostenida en los hidrocarburos, pero no fue hasta 2023 que su impacto empezó a sentirse en las calles.

Desde inicios de 2023, los medios locales registran el aumento sostenido de los precios de la canasta familiar, el surgimiento de un mercado paralelo de dólares por la escasez de la divisa norteamericana, restricciones bancarias en esa moneda y periodos de desabastecimiento de combustible debido a las crecientes dificultades de importación.

En ese contexto económico, el presidente Rodrigo Paz ha manifestado su intención de realizar ajustes estructurales, abrir nuevos mercados internacionales y aplicar medidas para reactivar la inversión.

Rodrigo Paz durante una visita oficial a Brasil. REUTERS/Adriano Machado

Entre las principales medidas adoptadas por la administración de Paz estuvo la eliminación del subsidio de dos décadas a los combustibles, lo que permitió la regularización del suministro, pero desató un nuevo conflicto por la calidad de la gasolina.

De igual forma, se autorizó el retiro limitado de dólares del sistema bancario —para ahorristas que tuvieran mil dólares o menos en las cuentas—, y se habilitó el uso de tarjetas bancarias en el exterior y para pagos en internet, que también habían sido restringidos en medio de la crisis. Algunos analistas observan que estas son señales positivas de recuperación económica, pero otros expresaron preocupaciones sobre las reservas de dólares y los compromisos con el sistema financiero.

En declaraciones recientes, el mandatario adelantó que se están preparando medidas impositivas y normativas orientadas a dinamizar la actividad económica, en el marco de un proceso de reformas que, según el Gobierno, busca reactivar el crecimiento. “Estamos trabajando para actualizar rápidamente las regulaciones y hacerlas justas para Bolivia y los inversionistas extranjeros”, manifestó en Brasil, en el marco de una visita oficial al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.