El emotivo video de una madre que escucha la voz de su hijo que creía muerto a manos de Rusia

La historia de Nazar Daletskyi desafía las certezas más dolorosas de la guerra. Declarado muerto en mayo de 2023 en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, el soldado fue despedido en el cementerio de su aldea natal, Velykyi Doroshiv, tras una identificación genética que, según las autoridades, no dejaba dudas. Su madre, Nataliia Daletska, enfrentó durante casi tres años el duelo de haber perdido a su único hijo en el frente, visitando su tumba cada semana y recibiendo incluso una condecoración póstuma de las fuerzas armadas ucranianas.

En mayo de 2022, tras semanas de combates, Nazar dejó de comunicarse. Un día, Nataliia recibió una llamada en la que una voz desconocida le informó que su hijo había sido capturado. Sin embargo, meses después, la versión oficial cambió: las autoridades ucranianas le notificaron que Nazar había muerto el día de su cumpleaños, el 17 de septiembre, en un convoy atacado en Donetsk. El cuerpo, dijeron, había sido identificado mediante una prueba de ADN que coincidía con la muestra proporcionada por su madre.

Un militar ucraniano camina cerca de unos edificios residenciales dañados por los ataques militares rusos, en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, en la localidad de Orikhiv, situada en primera línea de frente en la región de Zaporizhzhia (REUTERS)

Los restos, poco más que cenizas recogidas en dos sacos, fueron entregados a la familia, que los sepultó junto a la tumba del padre de Nazar. El funeral estuvo marcado por la confusión y el dolor; Nataliia recuerda el acto como un borrón, con numerosos vecinos y sacerdotes presentes, y un uniforme militar cubriendo los supuestos restos de su hijo. “Si el ADN coincide, entonces traeremos a Nazar de vuelta”, afirmó la madre, resignada ante lo que le aseguraban las autoridades.

A casi tres años del entierro, la familia recibió noticias insólitas. Dos soldados liberados de prisiones rusas aseguraron haber visto a Nazar con vida. Poco después, una llamada telefónica confirmó el milagro: Nazar había sido liberado en un intercambio de prisioneros y estaba en territorio ucraniano. El momento en que Nataliia escuchó la voz de su hijo fue grabado por un funcionario local. “¿Tienes brazos, piernas? ¿Todo está en su sitio?”, preguntó entre sollozos. El video se viralizó, convirtiéndose en símbolo de esperanza en un país exhausto por la guerra.

Fuente: Anton Gerashchenko - Gobierno de Ucrania

Nazar, debilitado y aún bajo tratamiento médico, no entendía al principio el desconcierto de los voluntarios que lo recibieron. Solo al hablar con su madre comprendió la magnitud del error: para las autoridades y su familia, él había muerto hacía años y hasta su identidad legal había sido cancelada. “En los papeles, ya no existo”, explicó Nazar, quien ahora debe recurrir a la justicia para que le devuelvan su estatus civil.

La madre de Nazar, de 72 años, sufrió un deterioro físico y emocional irreversible durante el duelo. Hospitalizaciones, crisis de presión arterial y el desgaste de años de incertidumbre marcaron su vida. A pesar de la alegría del reencuentro, afirma que no podrá recuperar la salud perdida ni olvidar el trauma de visitar la tumba de un hijo que seguía vivo.

Dos soldados liberados de prisiones rusas aseguraron haber visto a Nazar con vida (REUTERS)

La familia, tras la noticia, retiró la foto de Nazar del mural de héroes caídos de la aldea y comenzó a borrar publicaciones sobre su funeral en redes sociales. Ahora, Nataliia planifica el regreso definitivo de su hijo, preparando sus platos favoritos y esperando abrazarlo como no lo hacía desde hacía casi cuatro años.

La guerra ha desbordado los sistemas de identificación de cuerpos en Ucrania. Según datos oficiales citados por medios ucranianos, hay más de 90.000 personas registradas como desaparecidas, la mayoría soldados. Las morgues se encuentran saturadas y los análisis de ADN pueden tardar meses. El caso de Nazar es el primero en el que un soldado “resucita” tras un funeral, aunque en cada intercambio de prisioneros aparecen nombres de personas antes dadas por muertas o desaparecidas.

La guerra ha desbordado los sistemas de identificación de cuerpos en Ucrania (REUTERS)

La equivocación en la identificación de los restos de Nazar ha abierto una investigación oficial. Los restos exhumados del cementerio de Velykyi Doroshiv fueron enviados a laboratorio para nuevos análisis. Resta saber a quién pertenecía realmente el cuerpo sepultado bajo su nombre, mientras otras familias siguen esperando noticias de sus propios desaparecidos.

En palabras de la madre de Nazar: “Deseo que más familias reciban llamadas como la nuestra y que más personas regresen a casa”.