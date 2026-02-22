Guatemala

Joven salvadoreña fue encontrada sin vida tras viajar a Guatemala

El cuerpo de la mujer fue reconocido en la morgue días después de que se reportara su desaparición, mientras familiares y autoridades confirman que la víctima fue hallada con heridas de arma de fuego en la capital guatemalteca

Guardar
Blanca Saraí Palacios, joven salvadoreña
Blanca Saraí Palacios, joven salvadoreña de 25 años, fue identificada como víctima de asesinato en Guatemala tras varios días desaparecida. (Foto cortesía redes sociales)

La joven salvadoreña Blanca Saraí Palacios, de 25 años, fue encontrada asesinada el 14 de febrero en el Anillo Periférico de Guatemala. Según declaraciones la joven viajó desde El Salvador ese mismo día para encontrarse con su pareja y perdió contacto con su familia horas después.

Medios locales indicaron que la joven era docente en un centro escolar en el departamento de Chalatenango.

Las horas previas al hallazgo

El 14 de febrero, la familia de Palacios la reportó inmediatamente como desaparecida tras perder toda comunicación. Esa noche, los Bomberos Voluntarios de Guatemala recibieron la alerta sobre un cuerpo sin vida encontrado en el Anillo Periférico, zona 11 de Ciudad de Guatemala.

Según el informe de los bomberos, la mujer presentaba múltiples heridas de bala y ya no tenía signos vitales al momento del hallazgo. Las autoridades trasladaron el cuerpo a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), donde permaneció varios días sin identificar.

El cuerpo de Blanca Saraí
El cuerpo de Blanca Saraí fue hallado por Bomberos Voluntarios en el Anillo Periférico, Zona 11 de la ciudad de Guatemala, con lesiones por arma de fuego. (Foto cortesía redes sociales)

El colectivo Desaparecidos El Salvador difundió alertas urgentes para visibilizar el caso y facilitar la identificación. El 18 de febrero, familiares de Palacios reconocieron el cuerpo en las instalaciones forenses guatemaltecas.

El cuerpo de Palacios fue hallado menos de 12 horas después de su desaparición, según confirmaron los bomberos.

Las desapariciones de mujeres migrantes centroamericanas han marcado la región con una larga historia de impunidad y desesperación. La violencia de género, las redes de trata y la falta de cooperación transfronteriza han dificultado la protección de las mujeres que cruzan fronteras, sobre todo aquellas que viajan solas o atraídas por vínculos personales, según denuncian colectivos como Desaparecidos El Salvador.

La joven fue reportada como
La joven fue reportada como desaparecida a través de alertas del colectivo Desaparecidos El Salvador el mismo día de su llegada a Guatemala. (Foto redes sociales)

Hipótesis iniciales e impacto local

De acuerdo con las primeras investigaciones, Blanca Saraí Palacios habría viajado a Guatemala invitada por un hombre, supuestamente su pareja, de nacionalidad guatemalteca. Ambos fueron vistos juntos en un vehículo el mismo día de su desaparición y asesinato, según información compartida por la familia y citada por el colectivo.

Palacios era originaria del Cantón El Rosario, San Ignacio, Chalatenango. La noticia de su muerte provocó conmoción en su localidad, especialmente en la comunidad educativa del Centro Escolar Cantón El Rosario, de donde el personal docente, administrativo, alumnado y padres de familia expresaron sus condolencias a la familia y manifestaron su solidaridad en este momento de duelo.

De forma inmediata las autoridades guatemaltecas no han brindado detalles sobre la identidad o el paradero de la persona que acomapañó a Blanca Saraí Palacios, ni avances en la investigación del caso.

Temas Relacionados

GuatemalaInstituto Nacional de Ciencias ForensesPolicía Nacional CivilFeminicidio TransfronterizoDesapariciones Centroamérica

Últimas Noticias

Tres escuelas nuevas impulsan la educación en Guatemala, con respaldo de Estados Unidos y Taiwán

El proyecto tuvo una inversión de más de dos millones de dólares, donde se atenderán a más de 275 niños, como parte de una estrategia para promover prosperidad y frenar la migración

Tres escuelas nuevas impulsan la

Magistrados de la Corte Suprema debaten solicitar una auditoría sobre nombramientos judiciales en Honduras

La discusión surge ante denuncias de designaciones de personal sin cumplir los requisitos establecidos, situación que ha generado inquietud en sectores judiciales y jurídicos por el impacto en la transparencia institucional

Magistrados de la Corte Suprema

La Policía Nacional Civil captura a presunto miembro de pandillas en San Salvador

Un operativo desarrollado en el municipio de Ayutuxtepeque concluyó con la aprehensión de un individuo señalado por su participación en varios delitos graves y quien será presentado ante los tribunales para continuar las diligencias correspondientes

La Policía Nacional Civil captura

Por qué República Dominicana y México son los refugios turísticos del Caribe

La preferencia de viajeros cambia en el Caribe por la estabilidad y la conectividad de este destino, mientras regiones vecinas enfrentan incertidumbre

Por qué República Dominicana y

Asfura convocará su primer Consejo de Ministros para aprobar reducción y fusión de instituciones estatales en Honduras

Esta medida estratégica, considerada el eje inicial de su mandato tras la toma de posesión el 27 de enero, responde a la presión por contener el gasto estatal y adecuar el aparato público a las limitaciones fiscales.

Asfura convocará su primer Consejo

TECNO

Cómo limpiar la lavadora correctamente

Cómo limpiar la lavadora correctamente según las indicaciones de los fabricantes

Bloquean Magis TV y XUPER TV: qué aplicaciones son seguras y legales para ver películas

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de marzo de 2026

Meta cierra Messenger en versión web y de escritorio: cómo seguir usando el chat

¿Sin planes para el fin de semana? estos son 10 animes que no te puedes perder en Crunchyroll

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried defendió su nuevo

Amanda Seyfried defendió su nuevo film: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

La esposa de James Van Der Beek dedicó un mensaje a la familia de Eric Dane: “Extrañaremos a nuestros chicos”

MUNDO

Omán confirmó que Estados Unidos

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La muerte de un guardia de seguridad desata investigaciones por riesgos en los preparativos de los Juegos de Invierno

Un hombre de Ohio ganó 50.000 dólares por error en la lotería

Hungría bloqueará las nuevas sanciones de la UE contra Rusia por una disputa sobre un gasoducto de Ucrania

El hallazgo de la pintura rupestre más antigua redefine la cronología del arte humano en Asia