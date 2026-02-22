Joven salvadoreña fue encontrada sin vida tras viajar a Guatemala

Blanca Saraí Palacios, joven salvadoreña de 25 años, fue identificada como víctima de asesinato en Guatemala tras varios días desaparecida. (Foto cortesía redes sociales)

La joven salvadoreña Blanca Saraí Palacios, de 25 años, fue encontrada asesinada el 14 de febrero en el Anillo Periférico de Guatemala. Según declaraciones la joven viajó desde El Salvador ese mismo día para encontrarse con su pareja y perdió contacto con su familia horas después.

Medios locales indicaron que la joven era docente en un centro escolar en el departamento de Chalatenango.

Las horas previas al hallazgo

El 14 de febrero, la familia de Palacios la reportó inmediatamente como desaparecida tras perder toda comunicación. Esa noche, los Bomberos Voluntarios de Guatemala recibieron la alerta sobre un cuerpo sin vida encontrado en el Anillo Periférico, zona 11 de Ciudad de Guatemala.

Según el informe de los bomberos, la mujer presentaba múltiples heridas de bala y ya no tenía signos vitales al momento del hallazgo. Las autoridades trasladaron el cuerpo a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), donde permaneció varios días sin identificar.

El cuerpo de Blanca Saraí fue hallado por Bomberos Voluntarios en el Anillo Periférico, Zona 11 de la ciudad de Guatemala, con lesiones por arma de fuego. (Foto cortesía redes sociales)

El colectivo Desaparecidos El Salvador difundió alertas urgentes para visibilizar el caso y facilitar la identificación. El 18 de febrero, familiares de Palacios reconocieron el cuerpo en las instalaciones forenses guatemaltecas.

El cuerpo de Palacios fue hallado menos de 12 horas después de su desaparición, según confirmaron los bomberos.

Las desapariciones de mujeres migrantes centroamericanas han marcado la región con una larga historia de impunidad y desesperación. La violencia de género, las redes de trata y la falta de cooperación transfronteriza han dificultado la protección de las mujeres que cruzan fronteras, sobre todo aquellas que viajan solas o atraídas por vínculos personales, según denuncian colectivos como Desaparecidos El Salvador.

La joven fue reportada como desaparecida a través de alertas del colectivo Desaparecidos El Salvador el mismo día de su llegada a Guatemala. (Foto redes sociales)

Hipótesis iniciales e impacto local

De acuerdo con las primeras investigaciones, Blanca Saraí Palacios habría viajado a Guatemala invitada por un hombre, supuestamente su pareja, de nacionalidad guatemalteca. Ambos fueron vistos juntos en un vehículo el mismo día de su desaparición y asesinato, según información compartida por la familia y citada por el colectivo.

Palacios era originaria del Cantón El Rosario, San Ignacio, Chalatenango. La noticia de su muerte provocó conmoción en su localidad, especialmente en la comunidad educativa del Centro Escolar Cantón El Rosario, de donde el personal docente, administrativo, alumnado y padres de familia expresaron sus condolencias a la familia y manifestaron su solidaridad en este momento de duelo.

De forma inmediata las autoridades guatemaltecas no han brindado detalles sobre la identidad o el paradero de la persona que acomapañó a Blanca Saraí Palacios, ni avances en la investigación del caso.