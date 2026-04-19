Guatemala

El caso de Emily Gómez conmociona a Guatemala tras ser asesinada al salir a celebrar su cumpleaños

Las autoridades han confirmado la captura de seis personas relacionadas al crimen y hallazgo del cuerpo en una finca de Santa Rosa; sin embargo, el caso continúa en investigación

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El hallazgo del cuerpo de Emily Gómez en Santa Rosa genera conmoción nacional y reaviva la preocupación por la seguridad de las mujeres en Guatemala. (Foto cortesía redes sociales)
El hallazgo del cuerpo de Emily Gómez en Santa Rosa genera conmoción nacional y reaviva la preocupación por la seguridad de las mujeres en Guatemala. (Foto cortesía redes sociales)

El caso de Emily Gómez, una estudiante guatemalteca de 18 años, generó conmoción nacional tras confirmar el hallazgo de su cuerpo sin vida, luego de permanecer varias semanas desaparecida. Las autoridades confirmaron que la joven había sido vista por última vez cuando se dirigía a un almuerzo de cumpleaños con una amiga, y su muerte reavivó la preocupación ante el aumento de desapariciones de mujeres en Guatemala.

Autoridades sospechan de una venganza y hay seis personas capturadas

La desaparición de la joven ocurrió el 15 de febrero, un día antes de que cumpliera 19 años. La última vez que fue vista pública y oficialmente, se encontraba frente a una farmacia en el kilómetro 54.3 de la ruta jurisdicción a Barberena, Santa Rosa, momento en que se dirigía al almuerzo organizado por una amiga. Pocas horas después, su familia perdió todo contacto con ella y se activó la alerta Isabel-Claudina para mujeres desaparecidas.

La angustia se mantuvo durante casi un mes hasta el hallazgo de un cuerpo el 8 de marzo. Las autoridades reportaron que el cuerpo presentaba señales de violencia y que la localización fue clave, dado que coincidía con la zona donde se había perdido el rastro de Emily.

Medios locales señalaron que los restos fueron encontrados por la familia mientras dirigen un operativo de búsqueda por cuenta propia.

La identificación de Emily Gómez, realizada por el INACIF, confirmó la presencia de otros restos humanos y complicó el proceso forense en Barberena. (Foto cortesía redes sociales)
La identificación de Emily Gómez, realizada por el INACIF, confirmó la presencia de otros restos humanos y complicó el proceso forense en Barberena. (Foto cortesía redes sociales)

Las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) condujeron a la captura de seis personas presuntamente vinculadas al caso. El 12 de marzo, fueron detenidos Ezequiel P., de 36 años; Jonathan A., de 20 años; Ludwin M., de 28 años; Breyner D., de 20 años; Erick L., de 40 años; y Yeimi H., de 20 años. Los detenidos se desempeñaban como motoristas de mototaxi, y enfrentan acusaciones formales por delitos de conspiración para plagio o secuestro, así como por obstaculizar la acción penal. La orden de captura fue emitida el 11 de marzo, según reportes de la PNC.

Hasta ahora, la hipótesis de los investigadores indica que el asesinato podría estar vinculado a una venganza relacionada con un supuesto conflicto amoroso, aunque la policía continúa indagando el grado de participación de cada persona detenida.

El 17 de abril, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) confirmó que los restos encontrados pertenecían a Emily Fernanda Gómez Chávez. La identificación tardo semanas, ya que la escena donde fue hallado el cuerpo, una finca en el municipio de Barberena, Santa Rosa, presentaba indicios de alteraciones con la presencia de otros restos humanos, según informaron las autoridades.

La principal hipótesis del crimen involucra una posible venganza relacionada con un conflicto amoroso, según reportes de la policía e investigadores. (Foto cortesía Policía de Guatemala)
La principal hipótesis del crimen involucra una posible venganza relacionada con un conflicto amoroso, según reportes de la policía e investigadores. (Foto cortesía Policía de Guatemala)

Familias exigen justicia tras la entrega de los restos de Emily

La familia de Emily Gómez recibió formalmente los restos este fin de semana, tras la confirmación definitiva de identidad por el INACIF. La joven fue velada por sus allegados, quienes han exigido públicamente que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que los responsables enfrenten la justicia.

La repercusión del caso refuerza el reclamo social por garantías de seguridad para las mujeres en Guatemala y evidencia la rapidez con que operan los sistemas de alerta y la justicia penal en crímenes de esta naturaleza.

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