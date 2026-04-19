El Salvador registra 229 casos nuevos de VIH en el primer trimestre de 2026: el 85 % afecta a hombres

El Ministerio de Salud de El Salvador reporta 229 casos nuevos de VIH en el primer trimestre de 2026, con notable aumento en semanas específicas de febrero y marzo. (Imagen: cortesía)

El Ministerio de Salud de El Salvador ha registrado 229 casos nuevos con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el primer trimestre de 2026. El periodo de mayor incidencia correspondió a la semana del 15 al 21 de febrero, con 26 diagnósticos. Un mes después, del 15 al 21 de marzo, se reportaron 23 personas que dieron positivo, siendo la segunda cifra más alta del año. Además, el boletín epidemiológico señala que tanto del 11 al 17 de enero como del 1 al 7 de febrero hubo 22 diagnósticos en cada semana.

La mayoría de los nuevos casos corresponde a hombres —con un 85 % del total—, frente al 15 % de mujeres. La distribución por edad evidencia que los adultos jóvenes son los más afectados. El análisis muestra la siguiente segmentación:

Por grupos de edad:

30 a 34 años:40 diagnósticos

25 a 29 años:39 diagnósticos

20 a 24 años:32 diagnósticos

40 a 44 años:27 diagnósticos

15 a 19 años:9 diagnósticos

Menores de 14 años:0 diagnósticos

Por departamento: En cuanto a la ubicación, los datos reflejan una concentración significativa en las zonas urbanas del país. La distribución es la siguiente:

San Salvador:90 contagios

San Miguel:27 contagios

La Libertad:19 contagios

Departamentos con menor incidencia:

Cabañas:2 contagios

Morazán:3 contagios

Chalatenango:4 contagios

Diagnóstico y tratamiento: avances y advertencias

De acuerdo con datos de ONU Sida, durante 2025, en El Salvador tres personas recibieron el diagnóstico de VIH cada día. De estas, dos eran hombres y una mujer; la mayoría pertenecía al grupo de 20 a 39 años. Celina Miranda, directora de la organización, subrayó la importancia de la detección temprana, especialmente entre los hombres, y recomendó que este grupo se realice pruebas de VIH cada tres o seis meses. Explicó que “en las primeras etapas, una persona con el virus puede vivir de cinco a ocho años sin presentar síntomas”.

El 85 % de los nuevos diagnósticos de VIH en El Salvador corresponde a hombres, mientras los adultos jóvenes de 25 a 34 años lideran la incidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para facilitar el acceso al diagnóstico, se implementó la autoprueba de VIH, que se puede solicitar en el seguro social, unidades de salud, hospitales, sanidad militar y bienestar magisterial. Miranda explicó que, si el resultado es positivo, se recomienda comenzar la terapia antirretroviral esa misma semana. Añadió que el tratamiento actual se ha simplificado: ahora es suficiente con una pastilla diaria, cuando antes se requerían diez.

Miranda advirtió que “los casos podrían aumentar un 38 % en los próximos años si no se refuerzan las acciones preventivas”. Recordó que el virus se transmite principalmente por relaciones sexuales sin protección y por compartir jeringas o implementos de inyección entre personas portadoras.

Impacto global y regional del VIH

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) compromete el sistema inmunitario y deja al organismo expuesto a infecciones y ciertos cánceres. Si la infección no se trata, puede evolucionar hasta el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que es la etapa más grave de la enfermedad.

Las principales vías de transmisión del VIH en El Salvador siguen siendo las relaciones sexuales sin protección y el uso compartido de jeringas. (Imagen: cortesía)

En 2024, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud estimaron que el SIDA provocó cerca de 630 mil muertes en el mundo. Para América Latina, las cifras muestran un descenso significativo: de 42 mil fallecimientos en 2010 a 27 mil en 2024, lo que supone una reducción del 36 %. Pese a esta caída en la mortalidad, la región continúa enfrentando dificultades para lograr diagnósticos tempranos y asegurar tratamientos completos.

El perfil de la epidemia revela que el virus afecta sobre todo a ciertos colectivos: hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, mujeres transgénero, trabajadoras sexuales y personas usuarias de drogas inyectables. Estos grupos registran las mayores tasas de nuevas infecciones y encuentran más obstáculos para acceder a servicios de salud y prevención.

Ante este escenario, la OPS plantea que es urgente implementar estrategias efectivas para eliminar el estigma, facilitar el diagnóstico oportuno y garantizar atención integral, particularmente en Centroamérica. La prevención se mantiene como el eje central, apoyada en la educación sexual, el acceso gratuito a preservativos y la disponibilidad de pruebas rápidas en entornos donde no haya discriminación.

La mortalidad por SIDA en América Latina disminuyó un 36% entre 2010 y 2024, aunque persisten barreras para el diagnóstico temprano y tratamiento integral. (Imagen ilustrativa Infobae)

La OMS remarca que la detección precoz y el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral, junto con condiciones de acceso equitativo, son fundamentales. El objetivo internacional apunta al estándar “95-95-95”: que el 95 % de las personas con VIH conozca su condición, reciba tratamiento y logre suprimir la carga viral. Para alcanzar esta meta, la cooperación entre estados, comunidades y organismos internacionales es esencial, ya que la lucha contra la epidemia requiere respuestas conjuntas en los ámbitos médico, social y educativo.