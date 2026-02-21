La cooperación con la Unión Europea fortalece el cultivo de cardamomo en Guatemala tras la sequía de 2024

Foto de archivo para ilustrar REUTERS/Temilade Adelaja

La Asociación de Exportadores de Cardamomo de Guatemala (ADECAR), respaldada por la Unión Europea, ha promovido la reactivación del cultivo de cardamomo en Alta Verapaz durante 2025 mediante el apoyo a mujeres productoras que dependen de esta actividad como principal fuente de ingresos.

Tras las afectaciones causadas por la sequía de 2024, la producción y exportación de cardamomo en Guatemala registró un descenso relevante. La respuesta articulada permitió establecer 10 viveros comunitarios y producir 350.000 plántulas de cardamomo, que se destinarán a la siembra en cerca de 300 hectáreas a lo largo de 2026. Esta iniciativa está alineada con el objetivo estratégico dos de la estrategia institucional de AGEXPORT (Way To Play): lograr una mayor integración a cadenas de alto valor, incrementar la resiliencia frente a eventos climáticos y fortalecer la oferta exportadora del sector.

Durante 2026, se prevé la instalación de 12 viveros adicionales para consolidar la recuperación de las áreas productivas, reforzar el sector exportador y generar mejores condiciones económicas para las mujeres involucradas. La cooperación con la Unión Europea ha sido clave para avanzar en los objetivos propuestos por AGEXPORT y fortalecer la cadena de valor del cardamomo en la región.

El cardamomo impulsa la economía de Guatemala en mercados internacionales

Guatemala lidera la producción y exportación mundial de cardamomo, aportando casi el 1 % al producto interno bruto del país con cultivos que se extienden en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango e Izabal.

En los últimos años, los envíos internacionales del cardamomo guatemalteco han superado las 45.000 toneladas anuales, abasteciendo mercados de Medio Oriente, Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, México y Sudamérica. Este producto se presenta tanto en grano como en envases pequeños, llegando a supermercados, restaurantes y cocinas a nivel global.

El Banco de Guatemala informó que en 2022 las exportaciones de cardamomo generaron más de USD450 millones, impactando de manera directa en las economías locales donde el 70 % de los ingresos dependen de este cultivo. Son más de 350.000 pequeños agricultores los que integran la cadena productiva.

Desde la década de 1970, la producción nacional de cardamomo adquirió una relevancia creciente y, actualmente, el sector mantiene certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto como alimento global.

El cardamomo impulsa la economía agrícola de Guatemala

El cardamomo se ha convertido en uno de los productos agrícolas más importantes de Guatemala, aportando el 1 % del PIB nacional y situándose como la segunda fuente de ingresos más relevante del país.

Esta especia, reconocida por su aroma intenso, ha sido valorada desde la antigüedad. Cleopatra utilizaba cardamomo para perfumar su palacio en Egipto antes de reunirse con Marco Antonio, atribuyéndole propiedades afrodisíacas, mientras que relatos sobre Semiramis, soberana de los jardines Colgantes de Babilonia, la mencionan ofreciendo vino de cardamomo a sus amantes.

Importado a Guatemala poco antes de la Primera Guerra Mundial, el cardamomo pasó rápidamente a ocupar un lugar central en la producción agrícola nacional. Conocido también como la “reina de las especias”, es un ingrediente esencial en bebidas populares como el té chai latte.

La influencia del cardamomo guatemalteco también alcanza a la perfumería, destacando en fragancias de la línea Olfactive Studio, donde perfumes como Lumière Blanche incorporan el aroma de esta semilla cultivada en tierras centroamericanas.