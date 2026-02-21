Guatemala

Guatemala: 76 profesionales se postularon para magistrados en la Corte de Constitucionalidad

La jornada de recepción de documentos terminó en el Palacio de Justicia bajo el seguimiento de observadores nacionales e internacionales, en medio de una alta expectativa respecto al futuro institucional y la vigilancia internacional sobre el proceso

Guardar
La Secretaría General de la
La Secretaría General de la Presidencia de Guatemala culminó la recepción de 76 expedientes para magistraturas de la Corte de Constitucionalidad. (Cortesía: Redes sociales)

La Secretaría General de la Presidencia de Guatemala dio por concluida este viernes, 20 de febrero de 2026, la recepción de expedientes para las magistraturas titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con 76 postulaciones. El cierre de esta convocatoria, efectuado durante la tarde, marca el inicio de un proceso de selección que el presidente Bernardo Arévalo ha prometido será el “rescate de la justicia”.

La Corte es el tribunal de mayor jerarquía en el país, con la facultad de suspender leyes, revertir decisiones presidenciales y, como se evidenció en la crisis política de 2023, proteger o vulnerar el orden constitucional. Por ello, la designación que emane del Ejecutivo es observada de cerca por organismos internacionales y la sociedad civil.

Desde que se abrió la convocatoria el pasado 16 de febrero, el Palacio Nacional de la Cultura se convirtió en el epicentro de la actividad jurídica del país. Según fuentes oficiales de la Presidencia de la República, el objetivo de este mecanismo público es romper con la tradición de designaciones opacas y discrecionales que caracterizaron a administraciones anteriores.

Los 76 profesionales que presentaron
Los 76 profesionales que presentaron su documentación. (Cortesía: Redes sociales)

Mensaje del presidente de Guatemala

Arévalo expresó por medio de redes sociales su agradecimiento a los profesionales que atendieron la convocatoria para ser considerados como magistrados de la CC. En su mensaje, el mandatario destacó que se recibió un total de 76 perfiles.

“Quien salga elegido no responderá a intereses particulares, sino a la Constitución y al pueblo de Guatemala. Recibimos 76 perfiles: en su mayoría, profesionales comprometidos y con experiencia. Personas íntegras, con principios y valores, profundo conocimiento de nuestra Constitución y un enorme amor por Guatemala”, mencionó el máximo mandatario guatemalteco.

Este discurso busca distanciar su gestión de los señalamientos de “captura del Estado” que han pesado sobre el sistema judicial en la última década, un tema que ha mantenido a Guatemala bajo el escrutinio del Departamento de Estado de los EE. UU. y de la Unión Europea.

Publicación en Facebook de Bernardo
Publicación en Facebook de Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala,(Cortesía: Bernardo Arévalo)

Requisitos y el rigor de la selección

Los aspirantes que presentaron su documentación debieron certificar no solo su capacidad técnica, sino también su integridad. De acuerdo con la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, los candidatos deben cumplir con:

  • Ser guatemaltecos de origen y abogados colegiados activos.
  • Contar con una reconocida honorabilidad (un requisito subjetivo que será clave en la evaluación).
  • Acreditar al menos quince años de graduación profesional.
  • Preferiblemente, poseer experiencia en la administración pública.

La renovación de la CC no depende únicamente del Ejecutivo. Este tribunal se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, designados por cinco entes distintos: la Presidencia, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior Universitario (USAC) y el Colegio de Abogados y Notarios (CANG).

La importancia de esta elección radica en que la CC tiene la última palabra en conflictos de poderes y en la protección de derechos fundamentales. Los nuevos magistrados deberán tomar posesión el próximo 14 de abril, asumiendo la responsabilidad de dar estabilidad a una nación que aún intenta fortalecer sus instituciones tras años de turbulencia política.

El calendario

Tras el cierre de la recepción, el cronograma oficial establece una hoja de ruta crítica para las próximas semanas:

  1. Del 23 de febrero al 6 de marzo: La Secretaría General y el equipo jurídico de la Presidencia realizarán una revisión exhaustiva de los expedientes para descartar a quienes no cumplan con los requisitos de ley.
  2. Del 11 al 13 de marzo: El Consejo de Ministros se reunirá en sesión permanente para deliberar sobre los perfiles más idóneos.
  3. 13 de marzo: El presidente Arévalo realizará el anuncio oficial de los dos designados (titular y suplente).
  4. 14 de marzo: Fecha límite legal para que el Organismo Ejecutivo oficialice la designación.

Temas Relacionados

Fiscal General GuatemalaCiudad de GuatemalaMinisterio PúblicoComisión de PostulaciónSelección JudicialLucha Contra la Impunidad

Últimas Noticias

Un camión de basura convertido en ambulancia: El equipo de aseo que salvó una vida en El Salvador

La intervención de un grupo de empleados municipales permitió que un menor recibiera atención médica urgente tras ser trasladado en un camión de basura, ante la falta de ambulancias disponibles durante la madrugada

Un camión de basura convertido

Panamá supera los 7 millones de dosis aplicadas contra el sarampión

El repunte regional del sarampión, vinculado a brechas de inmunización, activa medidas preventivas en el país.

Panamá supera los 7 millones

Misión del FMI concluye visita a Honduras y destaca resiliencia económica y compromiso con la estabilidad macroeconómica

Esta evaluación ocurre en un momento en el que el crecimiento económico local destaca dentro de la región y la inflación permanece bajo control, según el rango objetivo establecido por el Banco Central de Honduras.

Misión del FMI concluye visita

La FESFUT sanciona con dos partidos al árbitro Iván Barton tras polémica en el fútbol salvadoreño

El organismo rector del fútbol nacional anunció la suspensión temporal del árbitro luego de su desempeño en el reciente duelo entre Águila y Alianza, generando reacciones entre clubes y aficionados sobre el arbitraje local

La FESFUT sanciona con dos

El presidente Abinader entrega ocho obras clave este fin de semana

La agenda presidencial de este fin de semana incluye la apertura de proyectos viales, hidráulicos y deportivos en regiones como Santiago Rodríguez, Duarte y Santo Domingo Este, así como encuentros con jóvenes y representantes empresariales

El presidente Abinader entrega ocho

TECNO

Internet satelital de Starlink en

Internet satelital de Starlink en celulares: lista completa de modelos compatibles y cómo acceder a este servicio

Este trapeador o fregona eléctrica se inclina 170° para limpiar bajo la cama y no usa filtros

YouTube lanza su app oficial para Apple Vision Pro: cómo descargarla y qué funciones incluye

Pasos clave para alertar sobre páginas ilegales de gestación subrogada en España

Bixby deja de ser un bot: la advertencia de Samsung sobre el nuevo asistente con IA real

ENTRETENIMIENTO

La inesperada confesión de Sydney

La inesperada confesión de Sydney Sweeney: cuál es la banda que marcó su infancia e inspiró su carrera

“Aprendí que el rechazo me hace más fuerte”, afirmó Madelaine Petsch sobre su camino en Hollywood

“Reiniciar tu carrera a los 30 es aterrador”: Priyanka Chopra Jonas relata el desafío de conquistar Hollywood

De fan a protagonista: la complicidad de McKenna Grace con Josh Hutcherson y un sueño cumplido en Los Juegos del Hambre

El secreto detrás de Jenga: cómo una idea simple conquistó el mundo de los juegos

MUNDO

Persecución en Irán: el régimen

Persecución en Irán: el régimen condenó a muerte a 30 manifestantes arrestados durante las masivas protestas

Refugiados en Ucrania, perseguidos por Pyongyang: el drama de los soldados norcoreanos que temen volver a casa

El Foro Penal presentará ante el Parlamento 232 casos para que presos políticos excluidos accedan a la Ley de Amnistía en Venezuela

De ícono turístico a emergencia hídrica: así es Knysna, la ciudad africana que teme el “día cero”

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán