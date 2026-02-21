Guatemala: 76 profesionales se postularon para magistrados en la Corte de Constitucionalidad

La Secretaría General de la Presidencia de Guatemala culminó la recepción de 76 expedientes para magistraturas de la Corte de Constitucionalidad. (Cortesía: Redes sociales)

La Secretaría General de la Presidencia de Guatemala dio por concluida este viernes, 20 de febrero de 2026, la recepción de expedientes para las magistraturas titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con 76 postulaciones. El cierre de esta convocatoria, efectuado durante la tarde, marca el inicio de un proceso de selección que el presidente Bernardo Arévalo ha prometido será el “rescate de la justicia”.

La Corte es el tribunal de mayor jerarquía en el país, con la facultad de suspender leyes, revertir decisiones presidenciales y, como se evidenció en la crisis política de 2023, proteger o vulnerar el orden constitucional. Por ello, la designación que emane del Ejecutivo es observada de cerca por organismos internacionales y la sociedad civil.

Desde que se abrió la convocatoria el pasado 16 de febrero, el Palacio Nacional de la Cultura se convirtió en el epicentro de la actividad jurídica del país. Según fuentes oficiales de la Presidencia de la República, el objetivo de este mecanismo público es romper con la tradición de designaciones opacas y discrecionales que caracterizaron a administraciones anteriores.

Los 76 profesionales que presentaron su documentación. (Cortesía: Redes sociales)

Mensaje del presidente de Guatemala

Arévalo expresó por medio de redes sociales su agradecimiento a los profesionales que atendieron la convocatoria para ser considerados como magistrados de la CC. En su mensaje, el mandatario destacó que se recibió un total de 76 perfiles.

“Quien salga elegido no responderá a intereses particulares, sino a la Constitución y al pueblo de Guatemala. Recibimos 76 perfiles: en su mayoría, profesionales comprometidos y con experiencia. Personas íntegras, con principios y valores, profundo conocimiento de nuestra Constitución y un enorme amor por Guatemala”, mencionó el máximo mandatario guatemalteco.

Este discurso busca distanciar su gestión de los señalamientos de “captura del Estado” que han pesado sobre el sistema judicial en la última década, un tema que ha mantenido a Guatemala bajo el escrutinio del Departamento de Estado de los EE. UU. y de la Unión Europea.

Publicación en Facebook de Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala,(Cortesía: Bernardo Arévalo)

Requisitos y el rigor de la selección

Los aspirantes que presentaron su documentación debieron certificar no solo su capacidad técnica, sino también su integridad. De acuerdo con la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, los candidatos deben cumplir con:

Ser guatemaltecos de origen y abogados colegiados activos.

Contar con una reconocida honorabilidad (un requisito subjetivo que será clave en la evaluación).

Acreditar al menos quince años de graduación profesional.

Preferiblemente, poseer experiencia en la administración pública.

La renovación de la CC no depende únicamente del Ejecutivo. Este tribunal se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, designados por cinco entes distintos: la Presidencia, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior Universitario (USAC) y el Colegio de Abogados y Notarios (CANG).

La importancia de esta elección radica en que la CC tiene la última palabra en conflictos de poderes y en la protección de derechos fundamentales. Los nuevos magistrados deberán tomar posesión el próximo 14 de abril, asumiendo la responsabilidad de dar estabilidad a una nación que aún intenta fortalecer sus instituciones tras años de turbulencia política.

El calendario

Tras el cierre de la recepción, el cronograma oficial establece una hoja de ruta crítica para las próximas semanas:

Del 23 de febrero al 6 de marzo: La Secretaría General y el equipo jurídico de la Presidencia realizarán una revisión exhaustiva de los expedientes para descartar a quienes no cumplan con los requisitos de ley. Del 11 al 13 de marzo: El Consejo de Ministros se reunirá en sesión permanente para deliberar sobre los perfiles más idóneos. 13 de marzo: El presidente Arévalo realizará el anuncio oficial de los dos designados (titular y suplente). 14 de marzo: Fecha límite legal para que el Organismo Ejecutivo oficialice la designación.