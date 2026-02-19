Guatemala

AmCham Guatemala exige estándares éticos y técnicos en proceso de elección de magistrados del TSE

El ente privado demanda vigilancia continua sobre el proceso parlamentario, exigiendo estándares internacionales de gobernanza y promoviendo transparencia en los procedimientos de selección de nuevas autoridades electorales

El TSE será responsable de
La Cámara de Comercio guatemalteco-americana (AmCham Guatemala) instó al Congreso de la República este miércoles a priorizar la transparencia y la objetividad en la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), decisión que marcará la arquitectura democrática del país en los próximos años.

Este pronunciamiento surge en un escenario regional donde la confianza en la institucionalidad ha sido motivo de escrutinio tanto local como internacional.

El TSE será el responsable directo de organizar y garantizar la integridad de las elecciones generales proyectadas para 2027 y 2031, dos citas que definirán la gobernabilidad de la nación centroamericana durante el próximo lustro.

La relevancia institucional y los efectos en la inversión

En un comunicado de prensa, AmCham Guatemala advirtió que el resultado de la elección de magistrados tendrá “efectos determinantes para la estabilidad institucional” y la legitimidad del sistema democrático nacional.

El sector empresarial considera que la actuación objetiva y autónoma del TSE impacta la certeza jurídica y el entorno necesario para atraer o retener inversión extranjera.

El pronunciamiento subrayó que la solidez institucional del sistema electoral es una “condición indispensable” para la competitividad nacional y la consolidación del Estado de Derecho.

En contextos donde la incertidumbre marca los procesos de sucesión de poder, la Cámara alertó que la libre empresa y el desarrollo económico regional resultan directamente amenazados.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana
A modo de cierre, los representantes destacaron que solo una elección basada en criterios objetivos permitirá mantener la confianza ciudadana y la imagen del país como socio comercial confiable.

Para el ente privado, la actuación del TSE impacta directamente en la certeza jurídica y el entorno para la inversión. Y sostiene que la legitimidad del sistema democrático descansa en la trayectoria e independencia de sus autoridades, por lo que una institucionalidad sólida es condición indispensable para la competitividad del país.

Con más de 56 años de presencia en Guatemala, AmCham reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y aseguró que dará un seguimiento atento a este proceso, convencida de que la transparencia es el único camino para asegurar la confianza ciudadana en los ciclos electorales venideros.

Preocupación internacional y gremial

A la vigilancia nacional se ha sumado una advertencia directa desde la diplomacia estadounidense. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala manifestó su preocupación por algunas de las designaciones incluidas en el listado actual.

A través de la red social X, el encargado de Negocios, John Barrett, afirmó que ciertas decisiones tomadas por autoridades universitarias habrían favorecido intereses particulares, señalando que estas selecciones podrían debilitar la institucionalidad democrática del país.

Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) instó al Congreso a realizar una revisión exhaustiva de los perfiles antes de la votación final. El sector empresarial reiteró la importancia de garantizar procesos electorales confiables, transparentes y en estricto apego al marco constitucional.

El reto de la mayoría calificada

El proceso entra en su etapa definitiva en el Legislativo, donde el pleno de diputados enfrenta la responsabilidad de seleccionar a los nuevos integrantes del órgano electoral.

Esta mayoría calificada busca garantizar que los perfiles cuenten con un amplio consenso político y técnico para dirigir la institución responsable de los procesos electorales de 2027 y 2031.

AmCham Guatemala destacó que la
La lista enviada al Congreso está compuesta por 20 profesionales que serán sometidos al análisis de los congresistas. Gregorio Saavedra, vocero de la comisión de postulación, señaló que el pleno deberá seleccionar a los magistrados titulares y suplentes con un mínimo de 107 votos.

Diversos sectores mantienen la atención sobre el proceso y han insistido en la importancia de que la nueva conformación del tribunal cumpla con principios de independencia, transparencia y refuerce la institucionalidad.

