El Estado refuerza articulación interinstitucional para apoyar a migrantes guatemaltecos que retornan

Fotografías: Instituto Guatemalteco de Migración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Plan Retorno al Hogar que impulsa el Gobierno de Guatemala busca transformar la experiencia de las personas migrantes retornadas, no solo facilitando su regreso al país, sino también construyendo un entorno donde la reintegración social, laboral y personal sea una realidad sostenible. Al poner el foco en el respeto a los derechos humanos y en la creación de mecanismos de inserción económica, las autoridades aspiran a que quienes regresan encuentren oportunidades genuinas de desarrollo y bienestar, según el Instituto Guatemalteco de Migración.

En los análisis más recientes, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) —a través de la Defensoría delas Personas Migrantes— evaluó minuciosamente las oficinas administrativas responsables de ejecutar el plan. De acuerdo con la propia PDH, el propósito de estos informes es “fortalecerla capacidad del plan para acercar los servicios estatales, además de garantizar un trato digno, acceso a información clara y oportunidades reales de reintegración social y laboral".

Durante una reunión técnica considerada decisiva, el Director General del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, y el gerente de Intecap —el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad—, Oscar Chinchilla, revisaron a fondo la estrategia de ejecución de la política. En ese encuentro, ambos funcionarios reafirmaron la importancia de la articulación institucional en áreas claves como la formación técnica, la certificación de competencias y los programas de inserción productiva. Ambas entidades sostienen el compromiso interinstitucional para profundizar la coordinación y asegurar que el retorno se acompañe de oportunidades de empleo digno y formación de capacidades técnicas.

La estructura integral del plan proporciona a la población migrante retornada atención consular, asistencia humanitaria y acceso directo a programas estatales de inserción productiva. Además, incluye procesos de diálogo comunitario que buscan reactivar el desarrollo local. Un principio central del programa es incorporar la voz de quienes regresan, así como la de sus familias y comunidades, en el diseño de las soluciones, con el fin de facilitar el acceso a servicios y oportunidades. Este enfoque reconoce los riesgos de vulnerabilidad que enfrentan muchas personas migrantes al volver a Guatemala.

Desde la perspectiva del Gobierno, la iniciativa pone énfasis en mecanismos para asegurar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales en materia de salud, empleo, vivienda y educación. El diseño e implementación del Plan Retorno al Hogar parte de una visión multidimensional de la reintegración, lo que exige una voluntad política firme y la cooperación de múltiples entidades estatales para concretar una asistencia centrada en las personas. Entre los principios que guían este instrumento se destacan los de igualdad de género, interculturalidad y la existencia de procedimientos estrictos para evitar cualquier daño o discriminación en la provisión de servicios.

A través de este sistema, las personas migrantes retornadas cuentan con acceso a capacitaciones, certificaciones, oportunidades laborales y programas de emprendimiento, además de orientación integral para afrontar los desafíos propios del retorno. Así, el Estado asegura a quienes regresan la posibilidad real de reinsertarse productivamente en la sociedad guatemalteca y de ejercer plenamente sus derechos.