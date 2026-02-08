El Ejército de Guatemala desmantela un narcolaboratorio en Izabal

El Ejército de Guatemala localizó un narcolaboratorio en la zona rural de El Estor, Izabal, durante la Operación Relámpago III contra el crimen organizado. Foto cortesía Ejército de Guatemala

En las últimas horas del domingo, el Ejército de Guatemala localizó un narcolaboratorio durante un patrullaje en la zona rural de El Estor, en Izabal. Este hallazgo se produjo en el contexto de la Operación Relámpago III, una iniciativa que fortalece la estrategia oficial contra las estructuras del crimen organizado transnacional.

Entre los materiales incautados figuran cinco toneles con posible hoja de coca procesada, cuatro toneles con químicos, dos toneles con gasolina, una picadora de zacate y tres quintales de abono urea. Estos elementos fueron asegurados por personal militar y de fuerzas de seguridad civil, que se encargaron del proceso de documentación y resguardo de los indicios para su posterior análisis legal.

La detección de este recinto ilegal responde a una línea de trabajo conjunta entre el Ejército de Guatemala y autoridades civiles, quienes mantienen operaciones constantes en áreas consideradas de alto riesgo. El objetivo de estos despliegues es impedir la expansión de laboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas y procesadas en el país.

La labor conjunta entre Ejército y autoridades civiles permite detectar laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en áreas de alto riesgo. Foto cortesía Ejército de Guatemala

El gobierno ha intensificado en los últimos meses el despliegue de operativos en zonas rurales, como parte de su política de vigilancia y control, buscando limitar el accionar de organizaciones criminales que amenazan la seguridad local. La Operación Relámpago III se enmarca en este esfuerzo, dotando a las fuerzas de seguridad de mayores capacidades de patrullaje, inteligencia y reacción.

La presencia militar y policial en Izabal ha sido reforzada ante la detección recurrente de instalaciones ilegales vinculadas al tráfico de estupefacientes. De acuerdo con fuentes oficiales, la colaboración entre instituciones busca consolidar un cerco más efectivo sobre las rutas utilizadas por estas estructuras.

El establecimiento desmantelado operaba de manera improvisada, aprovechando la difícil geografía rural de la región de El Estor, lo que evidencia los retos logísticos para las autoridades en el combate a estos delitos. La intervención inmediata y el aseguramiento de los elementos en el sitio forman parte de los procedimientos estandarizados en la lucha contra el narcotráfico en Guatemala.

El narcolaboratorio desmantelado aprovechaba la geografía difícil de El Estor, planteando retos logísticos para las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico. Foto cortesía Ejército de Guatemala

Hasta 2019 las autoridades locales denominaron El Estor, como un lugar de difícil acceso entre las montañas del noreste de Guatemala, la que se consideró “zona caliente” debido a que formaba parte de la ruta de la droga que viaja desde Sudamérica a Estados Unidos.

Las autoridades destacaron que estas acciones reafirman el compromiso institucional con la seguridad y el bienestar de la población, al tiempo que mantienen el monitoreo y la vigilancia continuos en áreas de alta incidencia delictiva.