El ministro de Gobernación de Guatemala se reune con representante de EE. UU. para reforzar cooperación en seguridad

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda mantuvo un encuentro con John M. Barrett, encargado de negocios de US Embassy Guatemala, para fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos y promover nuevas estrategias conjuntas.

Durante la reunión, ambas autoridades subrayaron que el diálogo busca impulsar la gobernanza democrática y avanzar en acciones para enfrentar amenazas a la seguridad, así como sostener iniciativas de interés para ambas naciones, según publicación del ministerio.

Las partes coinciden en que la alianza bilateral y la cooperación internacional son “clave para enfrentar de manera efectiva las amenazas actuales”. El Ministerio de Gobernación aseguró que seguirá trabajando con las herramientas y el respaldo de Estados Unidos para fortalecer la seguridad en puntos estratégicos del país.

El encuentro incluyó un recorrido por el edificio de la cartera del Interior, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, donde recalcaron la importancia del intercambio de experiencias en el combate a delitos transnacionales y reafirmaron el compromiso para mantener acuerdos y coordinar futuras estrategias de trabajo conjunto.

John Barrett inicia actividades en Guatemala

John Barrett realizó su primera visita oficial a Izabal, donde destacó la colaboración directa entre el U.S. Department of War y la Comandancia de la Marina del Ejército de Guatemala para fortalecer la seguridad en aguas territoriales y enfrentar delitos transnacionales, según informó US Embassy Guatemala.

Durante su recorrido por la Base de Operaciones Avanzada de Sarstún y Livingston, Barrett pudo observar maniobras conjuntas enfocadas en la protección de las comunidades locales y el aumento de los niveles de seguridad regionales. La agenda incluyó una inspección por el Río Dulce, donde se constató la puesta en marcha de ejercicios coordinados con fuerzas guatemaltecas, considerados fundamentales en la prevención de la expansión del crimen transnacional.

El funcionario estadounidense tambien participó en la instalación de una fuerza de tarea en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla. Esta medida, que cuenta con apoyo de Estados Unidos, representa un avance clave en el esfuerzo de modernización portuaria del Gobierno de Guatemala, buscando reforzar la seguridad y potenciar la logística en los puertos, un paso considerado clave para cerrar espacios al crimen organizado y mejorar las oportunidades comerciales y sociales en la región, de acuerdo con autoridades presentes en la ceremonia.

La iniciativa, que une los esfuerzos del Ejército, la Policía Nacional Civil y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se propone combatir de forma coordinada el contrabando, el narcotráfico y la defraudación aduanera en puntos clave como Puerto Barriosy Puerto Quetzal.

Barrett señaló que uno de los principales objetivos de estas acciones es el combate directo al narcotráfico y la desarticulación de organizaciones terroristas, identificadas como amenazas persistentes en el área y afirmó: “Cuando la seguridad de los puertos de Guatemala mejora, la seguridad de los Estados Unidos también mejora”, enfatizando la conexión directa entre la estabilidad de ambos países.