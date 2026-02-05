Guatemala

Fuerzas de seguridad de Guatemala incautan objetos ilícitos y privilegios durante operativo en prisión

Las acciones coordinadas incluyeron el decomiso de bienes y dinero dentro del centro penitenciario de la zona 18, como parte de un proceso orientado a establecer control bajo el marco del estado de Sitio vigente

Guardar
Fotografía: Sistema Penitenciario de Guatemala
Fotografía: Sistema Penitenciario de Guatemala

Las fuerzas de Fuerza Élite de la DGSP, PNC y Ejército de Guatemala llevaron a cabo un operativo en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, donde retiraron todo ilícito y privilegio a los privados de libertad, implementando orden y control tras la identificación biométrica de los internos.

Durante este procedimiento, las autoridades incautaron 5.000 quetzales en efectivo, 370 televisores, 300 aparatos de sonido, 258 cajas de cigarrillos, 33 objetos punzocortantes, 11 perros de diferentes razas, 07 teléfonos, 13 memorias USB, 20 consolas de videojuegos, 10 aires acondicionados, 10 refrigeradores, 50 ventiladores, 200 bombas de feria, 10 cargadores de teléfono, 01 radio, 13 relojes, 08 máscaras antigás, 07 gatos, 01 perico, 65envoltorios para posibles ilícitos y 01 pesa digital.

Ejército realiza requisa en preventivo
Ejército realiza requisa en preventivo zona 18(Ejército GT Oficial).

El material decomisado quedó a disposición de las autoridades para los trámites legales correspondientes. El Ejército de Guatemala realizó estas acciones como parte del estado de Sitio decretado por el Gobierno de Guatemala y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012.

Las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala realizaron esta nueva inspección en el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, con el objetivo de restablecer el orden e incautar materiales prohibidos en el recinto penitenciario.

Las fuerzas de Fuerza Élite
Las fuerzas de Fuerza Élite de la DGSP, PNC y Ejército de Guatemala llevaron a cabo un operativo en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18,( Ejército GT Oficial)

La segunda mitad de mayo estuvo marcada por despliegues similares de la Fuerza Elite de la Dirección General del Sistema Penitenciario y fuerzas especiales, tras la serie de hechos violentos ocurridos de forma simultánea en las prisiones Renovación I, Fraijanes II y este centro, donde 11 policías murieron tras ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil.

La estrategia institucional busca reforzar la legalidad y la seguridad ciudadana, resaltando la colaboración entre la PNC y el Ejército de Guatemala en apoyo al Sistema Penitenciario. El Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, fue diseñado para 80 personas, pero en ocasiones ha albergado a más de 600 reclusos, la mayoría integrantes del Barrio 18.

La administración de la unidad enfrenta retos de control debido al hacinamiento y a la influencia de la estructura interna denominada “Rueda del 11”, responsable de la organización interna y de la coordinación de extorsiones y homicidios desde el interior, según los reportes de seguridad.

Durante las requisas en años anteriores, según información pública se han encontrado armas de fuego, granadas, teléfonos móviles, equipos de computación y diversos electrodomésticos.

Los operativos para recuperar el control de los centros carcelarios, han dado diversos resultados entre ellos: que el lunes por la noche la Fuerza Élite de la DGSP completó un operativo nocturno en la Granja de Rehabilitación Pavón, donde fueron incautados 40 celulares, 1 router, 2 armas de fuego, 1 tolva, 3 cajas de municiones, así como licor, droga y otros objetos ilícitos.

Durante el despliegue, se localizó otra caleta oculta con teléfonos móviles y botellas de licor, aumentando la cantidad de materiales prohibidos retirados de circulación. Autoridades informaron que cientos de artículos ilegales fueron decomisados en la intervención.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloEjército GTMinisterio de la DefensaPolicía Nacional CivilSistema Penitenciarioestado de sitio

Últimas Noticias

Costa Rica es el segundo país de América Latina y el Caribe más caro para los turistas

Con un gasto promedio de $2,067 por visitante, Costa Rica se ubica solo por detrás de Panamá y consolida un modelo turístico basado en valor agregado y ecoturismo de alta gama

Costa Rica es el segundo

El gobierno de El Salvador asignó más de $3,000 millones al pago de deuda pública en 2025

La ejecución presupuestaria evidencia que cerca de una quinta parte del gasto total gubernamental se orientó al cumplimiento de intereses y amortizaciones, consolidando la prioridad fiscal del servicio de la deuda

El gobierno de El Salvador

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala fija para el 12 de febrero la nueva votación para magistrados de la Corte de Constitucionalidad

La actual elección quedó sin un ganador directo luego de que las candidaturas principales no alcanzaran la cantidad mínima que exige la ley para la designación inmediata de magistrado titular y suplente

Colegio de Abogados y Notarios

El gusano barrenador provoca alerta sanitaria en Nicaragua por aumento de contagios en humanos

Las autoridades informaron que la plaga ha generado cientos de infecciones en personas y decenas de miles en animales, con mayor concentración en Managua y focos en varias regiones fronterizas del sur del país

El gusano barrenador provoca alerta

Embajadora suiza reafirma interés en colaboración energética y minera con República Dominicana

Durante una visita oficial al Ministerio de Energía y Minas, la embajadora de Suiza en República Dominicana, Rita Hämmerli-Weschke, subrayó el potencial de ambos países para ampliar la cooperación en sectores clave de la economía

Embajadora suiza reafirma interés en

TECNO

Cuál es el precio del

Cuál es el precio del iPhone 17 Pro en 2026

Así es ‘Bolt’: el robot humanoide que corre como atleta y alcanza los 10 metros por segundo, según sus creadores

Spotify incorpora letras sin conexión, traducciones y vista previa de canciones

Del holograma de Gustavo Cerati a más de 4.000 paneles antieco en conciertos y recitales: la tecnología en Colombia

Con este truco secreto de WhatsApp sabrás si alguien entró a tu cuenta

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo visitará Zayn Malik Latinoamérica?

¿Cuándo visitará Zayn Malik Latinoamérica? Estas son las fechas de su próxima gira

Kanye West tenía celos de Lewis Hamilton durante su matrimonio con Kim Kardashian

Así nació el mito de la tapa de Animals: el día que Pink Floyd perdió su cerdo inflable y causó caos en Londres

Tom Hiddleston dio pistas sobre la nueva película de Marvel y la transformación de Loki en esta nueva etapa

Anne Hathaway pide a los fans llegar con “sus mejores outfits” al estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′

MUNDO

Arabia Saudita refuerza su control

Arabia Saudita refuerza su control sobre Yemen tras la salida de Emiratos Árabes Unidos

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos

Israel intensificó bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el Líbano

De los satélites a la soberanía: la silenciosa estrategia espacial de China en América Latina

Represión en Irán: el régimen confisca bienes y persigue activistas tras las protestas masivas