Fuerzas de seguridad de Guatemala incautan objetos ilícitos y privilegios durante operativo en prisión

Fotografía: Sistema Penitenciario de Guatemala

Las fuerzas de Fuerza Élite de la DGSP, PNC y Ejército de Guatemala llevaron a cabo un operativo en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, donde retiraron todo ilícito y privilegio a los privados de libertad, implementando orden y control tras la identificación biométrica de los internos.

Durante este procedimiento, las autoridades incautaron 5.000 quetzales en efectivo, 370 televisores, 300 aparatos de sonido, 258 cajas de cigarrillos, 33 objetos punzocortantes, 11 perros de diferentes razas, 07 teléfonos, 13 memorias USB, 20 consolas de videojuegos, 10 aires acondicionados, 10 refrigeradores, 50 ventiladores, 200 bombas de feria, 10 cargadores de teléfono, 01 radio, 13 relojes, 08 máscaras antigás, 07 gatos, 01 perico, 65envoltorios para posibles ilícitos y 01 pesa digital.

Ejército realiza requisa en preventivo zona 18(Ejército GT Oficial).

El material decomisado quedó a disposición de las autoridades para los trámites legales correspondientes. El Ejército de Guatemala realizó estas acciones como parte del estado de Sitio decretado por el Gobierno de Guatemala y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012.

Las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala realizaron esta nueva inspección en el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, con el objetivo de restablecer el orden e incautar materiales prohibidos en el recinto penitenciario.

Las fuerzas de Fuerza Élite de la DGSP, PNC y Ejército de Guatemala llevaron a cabo un operativo en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18,( Ejército GT Oficial)

La segunda mitad de mayo estuvo marcada por despliegues similares de la Fuerza Elite de la Dirección General del Sistema Penitenciario y fuerzas especiales, tras la serie de hechos violentos ocurridos de forma simultánea en las prisiones Renovación I, Fraijanes II y este centro, donde 11 policías murieron tras ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil.

La estrategia institucional busca reforzar la legalidad y la seguridad ciudadana, resaltando la colaboración entre la PNC y el Ejército de Guatemala en apoyo al Sistema Penitenciario. El Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, fue diseñado para 80 personas, pero en ocasiones ha albergado a más de 600 reclusos, la mayoría integrantes del Barrio 18.

La administración de la unidad enfrenta retos de control debido al hacinamiento y a la influencia de la estructura interna denominada “Rueda del 11”, responsable de la organización interna y de la coordinación de extorsiones y homicidios desde el interior, según los reportes de seguridad.

Durante las requisas en años anteriores, según información pública se han encontrado armas de fuego, granadas, teléfonos móviles, equipos de computación y diversos electrodomésticos.

Los operativos para recuperar el control de los centros carcelarios, han dado diversos resultados entre ellos: que el lunes por la noche la Fuerza Élite de la DGSP completó un operativo nocturno en la Granja de Rehabilitación Pavón, donde fueron incautados 40 celulares, 1 router, 2 armas de fuego, 1 tolva, 3 cajas de municiones, así como licor, droga y otros objetos ilícitos.

Durante el despliegue, se localizó otra caleta oculta con teléfonos móviles y botellas de licor, aumentando la cantidad de materiales prohibidos retirados de circulación. Autoridades informaron que cientos de artículos ilegales fueron decomisados en la intervención.