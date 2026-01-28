Guatemala

La Policía de Guatemala contabiliza casi cinco toneladas de presunta cocaína en Puerto Quetzal con nuevo hallazgo

El operativo, realizado el fin de semana pasado, dio como resultado la localización de más de cuatro mil paquetes ocultos entre sacos de harina, provenientes en siete contenedores del sur del continente

Las sustancias ilícitas estaban distribuidas en 4.169 paquetes ocultos entre sacos de harina, repartidos en 7 contenedores procedentes del sur del continente.

La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC de Guatemala) reporta el aseguramiento de casi 5 toneladas de presunta cocaína en Puerto Quetzal tras una serie de operativos iniciados el pasado sábado.

El decomiso, ha sido valorado en Q669millones, permanece bajo custodia en bodegas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), donde continuará el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades resaltaron que este operativo refleja la determinación del Ministerio de Gobernación (Mingob) en la estrategia nacional contra el narcotráfico. El cargamento es trasladado a bodegas policiales para su resguardo, como lo establece la ley.

El presidente Bernardo Arévalo el martes en LaRondaGt previó a conocerse la dimensión de lo incautado señaló que su administración mantiene una ofensiva contra el crimen organizado, lo que se tradujo en el decomiso de tres toneladas de cocaína y la eliminación de grandes extensiones de cultivos de hoja de coca.

De acuerdo con el propio Arévalo, la afectación directa a las estructuras de la narcopolítica y sus redes de impunidad. El mandatario agregó que el estado de sitio en áreas clave y la intensificación de acciones contra dirigentes criminales tanto locales como internacionales respaldan estos resultados.

El refuerzo de operativos antidrogas se refleja también en otras acciones recientes. En noviembre de 2025, unidades de la PNC incautaron 292 paquetes de presunta cocaína que se encontraban ocultos en un contenedor en la Terminal Portuaria Especializada en Contenedores (TPEC) del Puerto San José, también en Escuintla.

Un total de mil 300 kilogramos de cocaína fue confiscado en abril también de 2025 en la empresa Portuaria Quetzal, ubicada en Escuintla, luego de la intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), efectivos de la Fuerza Especial Naval del Ejército y fiscales del Ministerio Público. La droga, distribuida en 34 tulas, estaba oculta en un contenedor localizado en una de las rampas del recinto portuario.

La PNC y la SGAIA han reiterado su compromiso con la lucha contra el crimen organizado transnacional a través de estos operativos conjuntos.

Datos anteriores señalan que durante los últimos cuatro años, la policía guatemalteca ha decomisado más de 43,500 kilogramos de diversas drogas, incluyendo cocaína, marihuana, crack y metanfetaminas.

También se han destruido más de 73 millones de plantas ilícitas y 2,182 toneladas de precursores químicos, y se han desmantelado 22 laboratorios y 65 pistas clandestinas

