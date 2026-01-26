Las cámaras empresariales guatemaltecas urgen al gobierno a asignar fondos para el metro

Puntualidad, limpieza y una cultura de respeto: así es el Metro de Tokio, el más antiguo de Asia. (Foto: Wikipedia)

El atraso en la ejecución de proyectos estratégicos de movilidad impacta directamente en la productividad y calidad de vida de millones de habitantes en el área metropolitana de Guatemala.

Diversas organizaciones empresariales insisten en la necesidad de que el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo asigne de inmediato los Q1.200 millones contemplados en el presupuesto nacional a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para que la ciudad avance hacia la licitación y pronta construcción de un sistema de Metro, considerada la respuesta más estructural y sostenible ante una crisis catalogada ya como emergencia nacional.

El documento conjunto de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, la Cámara de Industria de Guatemala y Fundesa advierte que la crisis de transporte “encarece la logística y limita de manera significativa la productividad del país”, mientras millones de horas perdidas en desplazamientos afectan la vida cotidiana. Estas entidades subrayan que la asignación de los fondos conservaría plena legalidad, reforzando el papel de la ANI en la gestión y estructuración de este y otros proyectos de infraestructura relevantes.

En los pronunciamientos difundidos durante la fase más reciente del debate, las organizaciones remarcan que el Estado ya ha invertido en estudios técnicos y que corresponde “trasladar urgentemente el proyecto a la fase de licitación y posterior construcción y operación”, según indicó Fundesa. Asignarlos recursos permitiría avanzar “de manera ordenada, técnica y transparente en el avance del proyecto del metro”, resalta la fundación, que sostiene que el modelo de alianza público-privada garantizaría el respaldo técnico y la sostenibilidad de cada etapa del desarrollo.

Desde la Cámara de Comercio, se reconoce que el mandatario ha dado un primer paso al declarar la emergencia nacional en movilidad, avalando que el sistema ferroviario de transporte público METRORIEL constituye una intervención de alto impacto para la ciudad. Según el comunicado, la primera etapa contempla un trayecto de aproximadamente 9.2 kilómetros, lo que beneficiará diariamente a cientos de miles de personas mediante la mejora directa y eficiente del acceso sur al principal núcleo urbano del país.

La urgencia plasmada en los mensajes institucionales se dirige directamente al Ejecutivo, con la exigencia de emplear los recursos ya disponibles. Según las cámaras y Fundesa, la decisión permitiría iniciar la transformación del transporte urbano en la capital, impulsando una solución integral que limite el deterioro de la productividad y mitigue el desgaste cotidiano al que se enfrenta la población capitalina.

La Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (Confecoop) también se ha sumado al pedido del sector privado, lo cual surge en un contexto de inquietud sectorial ante las dificultades de movilidad en Guatemala y la necesidad de robustecer la infraestructura de comunicación y transporte, lo que consideran un paso fundamental para enfrentar la “crisis que atraviesa el país por la movilidad”.

<b>Presidente califica de urgencia nacional el tráfico en ciudad de Guatemala</b>

Los comunicados publicados por el sector empresarial guatemalteco, surge después que el presidente Bernardo Arévalo calificará la situación del tránsito en Guatemala como una urgencia nacional, según declaraciones a Soy502. Entre las recomendaciones recibidas, Arévalo destacó un informe presentado a finales del año pasado por la cooperación coreana, que incluye propuestas para nuevas vías y métodos orientados a reducir los problemas del tráfico.

Como parte de las soluciones, el mandatario mencionó que la ejecución de proyectos como el aerómetro y el metro permitirá disminuir la congestión en las carreteras. Arévalo expresó su intención de avanzar con el desarrollo del metro, afirmando que busca inaugurar al menos una etapa de obra durante su mandato.

El MetroRiel, se sabe es un sistema de tren ligero en desarrollo en Ciudad de Guatemala, que promete conectar la zona 12 de Villa Nueva con la zona 17 de la capital en aproximadamente 40 minutos. La implementación de este servicio busca transformar la movilidad urbana a través de un recorrido directo y eficiente.

El diseño contempla una integración con el sistema BRT Transmetro y el AeroMetro, además de prever una nueva línea subterránea destinada a unir Mixco y la zona 15 de Ciudad de Guatemala.

La administración del MetroRiel recaerá en la Municipalidad de Guatemala, mientras la operación comercial será responsabilidad de empresas privadas agrupadas en consorcios. En su fase inicial, la red operará una sola línea con 20 estaciones, enlazando Centra Norte y la estación de transferencia Centra Sur. Para cubrir la demanda, circularán 35trenes eléctricos en ambos sentidos de la ruta.