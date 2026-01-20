Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala en alerta por amenaza de explosivos en edificio judicial

Un contingente de cuerpos de seguridad y socorro ha implementado acciones de emergencia en el recinto judicial de la Ciudad de Guatemala este martes, donde hasta ahora no se ha localizado ningún dispositivo sospechoso tras la alerta recibida

PNC realizó un fuerte operativo
PNC realizó un fuerte operativo de seguridad en la Torre de Tribunales, zona 1, ante una posible amenaza de pandilleros. Autoridades activaron controles y evacuaron al personal como prevención.

Una supuesta amenaza de bomba ha sido reportada esta tarde de martes 20 de enero en la Torre de Tribunales de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, lo que llevó a la movilización inmediata de fuerzas de seguridad y cuerpos de socorro hacia el edificio judicial.

Simultáneamente a las labores policiales, equipos de Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios activaron los protocolos de emergencia como precaución ante posibles incidentes asociados a dicha amenaza.

En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que realizaron un rastreo minucioso dentro de la sede del Organismo Judicial utilizando binomios K-9. “Ciro”, uno de los perros especializados, inspeccionó varias zonas del inmueble, sin que hasta el momento se haya localizado ningún artefacto explosivo.

Las autoridades mantienen la verificación en el interior del edificio para descartar cualquier riesgo, mientras la situación en la Torre de Tribunales permanece bajo control.

La alerta se presenta apenas dos días después de los ataques simultáneos contra las fuerzas de seguridad, hechos en los que 10 agentes de la PNC perdieron la vida.

La Policía Nacional Civil de
La Policía Nacional Civil de Guatemala mantiene un fuerte operativo antes amenaza de bomba en la torre de Tribunales .

Por el momento, no se han informado detalles sobre el origen o características de la amenaza que motivó este operativo. Información en desarrollo con datos de Emisoras Unidas.

La situación se da, Tras una petición formal de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa recibieron solicitudes para incrementar la vigilancia perimetral en los alrededores de los juzgados de todo el país.

Gobierno llama a mantener la calma

La Policía Nacional Civil de Guatemala instó a la ciudadanía a compartir únicamente información verificada a través de canales oficiales, con el objetivo de frenar la propagación de rumores y audios sin procedencia clara.

Este llamado, emitido en un comunicado fechado en Guatemala el 20 de enero de 2026, apunta a salvaguardar tanto la seguridad de los operativos policiales como la integridad de los agentes, enfatizando que detalles sobre movimientos tácticos o ubicaciones deben evitarse en tiempo real.

