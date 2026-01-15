La incorporación de Guatemala al Marco Inclusivo de la OCDE marca un avance en la cooperación fiscal internacional

Fotografía de archivo en donde aparece el ministro de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos. EFE/ Esteban Biba

La reciente entrada de Guatemala al Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la posiciona como el miembro número 148 de una iniciativa internacional cuyo objetivo se centra en combatir la evasión fiscal de corporaciones multinacionales y responder a los desafíos generados por la digitalización de la economía. Esta integración permitirá al país centroamericano intervenir de forma igualitaria en la elaboración y adopción de estándares tributarios globales, lo que potenciará la transparencia, la seguridad jurídica y la competitividad de su economía, según informó el Ministerio de Finanzas Públicas en un comunicado de prensa.

El proceso de adhesión marca el inicio de una etapa compleja para Guatemala, que enfrentará retos como la necesidad de sostener la cooperación política y administrativa entre diferentes sectores, implementar las mejores prácticas internacionales y fortalecer la ayuda mutua entre administraciones tributarias. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas, estos desafíos requieren un liderazgo interinstitucional para avanzar hacia un sistema tributario alineado con las tendencias globales y que se perciba como más equitativo.

Según palabras del titular del Ministerio de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, recogidas en el comunicado, la decisión de sumarse a la OCDE busca consolidar la política fiscal nacional y el plan estratégico de la Administración Tributaria.

Al respecto, afirmó: “Guatemala está decidida a fortalecer la cooperación internacional y a construir un sistema tributario moderno, transparente y competitivo. Nuestra adhesión consolida la Política Fiscal y el Plan Estratégico Institucional de la Administración Tributaria, apostando por un futuro con mayor equidad y desarrollo para los guatemaltecos.”

El comunicado detalla que la incorporación fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria. Desde esta última entidad, su titular Werner Ovalle Ramírez subrayó el significado de la adhesión señalando que refleja la visión estratégica del país, orientada a adoptar prácticas internacionales avanzadas, proteger las bases imponibles y fomentar la inversión responsable. En ese sentido, destacó que esta orientación permitirá mejorar la sostenibilidad de los ingresos fiscales nacionales.

Fundada tras la Segunda Guerra Mundial como la Organización para la Cooperación Económica Europea (OECE) con el fin de coordinar el Plan Marshall, la OCDE adoptó su denominación actual en 1961, ampliando su actividad de lo regional a lo mundial. En la actualidad, la OCDE constituye un foro multilateral donde los países miembros cooperan para confrontar retos económicos, sociales y medioambientales derivados de la globalización y la interdependencia. Entre sus funciones principales se encuentan analizar y comparar datos económicos, medir la productividad y los flujos de comercio e inversiones, así como establecer estándares internacionales en múltiples áreas.

La OCDE fomenta la expansión de servicios financieros y la inversión internacional, impulsa acuerdos que promueven la adopción de instrumentos jurídicos comunes y sostiene el progreso de los estados miembros a través del diálogo, el consenso y la evaluación entre pares. Además, mantiene canales de consulta con diversas ramas de la sociedad civil, incluyendo el sector empresarial y representantes de trabajadores, y comparte información mediante publicaciones y plataformas digitales.

En el terreno económico y comercial, sus actividades abarcan la recopilación y análisis de estadísticas comparativas, la elaboración de previsiones, el impulso a medidas para consolidar el crecimiento y la estabilidad, y la promoción del comercio multilateral. Estas líneas de trabajo, según establece la OCDE, ayudan a definir reglas que permitan que los países avancen dentro del entorno global.

La integración de Guatemala en este espacio abre la posibilidad de adoptar un marco normativo internacional exigente y de atraer nuevas inversiones en un mundo donde el cumplimiento tributario y la cooperación fiscal adquieren cada vez mayor relevancia.