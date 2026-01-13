Guatemala

Ministerio de Salud de Guatemala activa operativo de vacunación ante brote de sarampión

Equipos sanitarios recorren miles de viviendas en Santiago Atitlán, identificando contactos y aplicando la vacuna de bloqueo para aislar la cadena de contagio, mientras se pospone el regreso presencial a clases como medida preventiva adicional

Guardar
ARCHIVO - Dosis de la
ARCHIVO - Dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubeola en una clínica en Lubbock, Texas, el 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

El Ministerio de Salud de Guatemala ha desplegado una estrategia acelerada de búsqueda de casos y vacunación contra el sarampión en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá, tras la confirmación de un brote que ya suma 10 afectados y que ha encendido las alertas nacionales por su potencial de propagación.

La vacunación se implementa en respuesta a la alta transmisibilidad del virus y porque los brotes pueden facilitar la aparición de casos secundarios en todo el país, especialmente cuando la infección se origina en un evento que congrega a personas de distintas regiones.

Para contener el brote, las autoridades locales han conformado 20 equipos de trabajo que recorrerán el casco urbano de Santiago Atitlán. Según la doctora Rebeca Chiyal, responsable del área de Salud del municipio, estos grupos tienen la meta de visitar aproximadamente 9 mil viviendas en un plazo de dos semanas, realizando búsqueda activa de contactos y aplicando la vacuna de bloqueo a quienes estén en riesgo de contraer la enfermedad.

FILE PHOTO: A health worker
FILE PHOTO: A health worker administers a dose of the measles vaccine to a child during a measles vaccination drive in Ciudad Juarez, Mexico, June 15, 2025. REUTERS/Carlos Sanchez/File Photo

Esta labor comenzó el 2 de enero, tras reportarse los primeros casos positivos, e incluye identificar y vacunar a todos los contactos de personas infectadas, sin importar si residen dentro o fuera del municipio, para cortar las cadenas de transmisión.

Chiyal detalló al medio Prensa Libre que el operativo inició con 13 equipos y espera aumentarlos a 20, cada uno encargado de recorrer unas 25 casas diarias. El seguimiento meticuloso de los movimientos y relaciones personales de cada caso positivo permite trazar rutas potenciales de diseminación viral.

Además, se acordó junto a autoridades educativas retrasar la modalidad presencial para el inicio del ciclo escolar 2026 en colegios privados y por cooperativa, privilegiando la educación a distancia para limitar la exposición en ambientes colectivos.

Uno de los casos más recientes corresponde a un adolescente de 14 años localizado en la Ciudad de Guatemala. El paciente estuvo de visita en Santiago Atitlán en diciembre, cuando se registró el foco inicial del brote. Todos los afectados comparten el antecedente de haber estado en el municipio durante las celebraciones de fin de año y especialmente en una actividad religiosa que congregó a cientos de personas provenientes de varias zonas de Guatemala y del extranjero, identificada por las autoridades como posible origen del brote.

La vacuna contra el sarampión ofrece un 97% de protección de por vida tras completar las dos dosis recomendadas

Según la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), el virus del sarampión figura entre los más contagiosos conocidos: su índice de reproducción (RO) oscila entre 12 y 18, lo que significa que una sola persona infectada puede contagiar a entre 12 y 18 individuos no inmunizados.

La entidad subrayó la importancia de actuar con rapidez, ya que el sarampión puede transmitirse por el aire, incluso mediante gotículas que permanecen en superficies o en el ambiente cerrado hasta por dos horas. La ventana de contagio abarca desde cuatro días antes de la aparición del sarpullido característico, cuando ya existen síntomas como fiebre, tos o conjuntivitis, y persiste hasta cuatro días después.

El brote se produce en un contexto donde los últimos casos autóctonos de sarampión se detectaron en Guatemala en 1997; desde entonces solo se había reportado un caso importado en 2018. Frente a esta emergencia, las brigadas de salud priorizan la inmunización de niños menores de un año, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas y personal sanitario, segmentando la respuesta y evitando una vacunación masiva indiscriminada en adultos.

La cobertura de la vacuna alcanza el 97% de protección de por vida cuando se completan las dos dosis recomendadas, ya que el cuerpo genera memoria inmunológica. Por ello, las personas vacunadas tienen mínimas probabilidades de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, el virus representa un peligro crítico para quienes no han recibido la inmunización.

El Ministerio de Salud ha hecho un llamado a quienes asistieron al evento religioso en Santiago Atitlán para que acudan a los servicios de salud, se sometan a evaluación y así se evite la diseminación progresiva de nuevos casos secundarios en el territorio nacional.

Temas Relacionados

SarampiónMinisterio de Salud de GuatemalaSantiago AtitlánGuatemalaAsociación Guatemalteca de Enfermedades InfecciosasVacunación

Últimas Noticias

DEPORTES
Fue uno de los mejores

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapada en una avalancha mientras esquiaba

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

TELESHOW
Una tercera mujer apareció vinculada

Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: “Videos y fotos”

El Dr. Alberto Cormillot apareció en vivo con un cuello ortopédico: qué accidente sufrió

Romina Gaetani se sinceró tras el episodio con su acosadora: “Iba a ser un caos”

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Ecuador descartó

El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

Daniel Noboa vinculó al correísmo con el voto carcelario

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro

El secretario general de la OTAN condenó la represión violenta en Irán