“Amarse para amar”: cómo forjar relaciones más sanas y crecer en la autoestima

La pandemia, que aún está entre nosotros, supuso un momento de repliegue e introspección para muchos y muchas, refugiados en nuestros hogares, ocultos o “muteados” en sucesivas e interminables cadenas de zoom. Fue también el momento propicio para que algunas preguntas encontran un nuevo modo de expresión y formulación colectiva a través de las redes sociales. Esa savia parece haber sido el germen del proyecto de Soledad Lobos Ronquera, la escritora chilena conocida como Rayen Milán —nombre que tomó de la lengua mapudungun (“flor silvestre”) como homenaje a sus ancestros—.

Así, lo que comenzó como un ejercicio anónimo en Facebook, terminó por viralizarse hasta verse plasmado en el libro Amarse para amar. El diario de Rayén, que se publica en Argentina por el sello Hojas del Sur y puede leerse en la plataforma Leamos.com. El libro, que está entre los más vendidos tanto en papel como formato digital, reproduce ese “diario personal” que pronto encontró eco, a través de la empatía e identificación, con lectoras, pero también con lectores hombres, de toda América latina y España.

En conversación con Experiencia Leamos, la autora de Amarse para amar contó la génesis del proyecto, cómo fue su acercamiento a la idea de “autoestima” desde la programación neurolingüística, el modo en como aún están presentes mandatos y machismos en nuestras sociedades latinoamericanas, y el largo e importante camino que vienen realizando las mujeres por su autonomía y empoderamiento, que su libro abraza y celebra.

“Hay varias deudas pendientes”, señaló Lobos Ronquera, “gran parte de esta historia tiene que ver con grandes condicionamientos sociales, culturales con los que crecimos. Había muy poca información de nuestros padres de la importancia de la salud emocional de las hijas, de educarlas con autonomía, con la posibilidad de expresarse, de crear, atributos que eran más conferidos al género masculino. La mujer tenía un rol muchísimo más pasivo. Siempre cuento este cuento, que nos criaron como princesas, a la espera de ser elegidas. Esperábamos al papá que volviera del trabajo; en los bailes de la escuela, esperábamos que nos sacaran a bailar, y si no venía alguien, volvíamos a casa frustradas; esperábamos a que el chico nos diera el primer beso; el hombre que nos eligiera como novia, que nos pidiera matrimonio. En paralelo a eso, teníamos limitadas todas nuestras capacidades de crear, de innovar, de ser proveedoras, de autosustentarnos, cosas que estaban relegadas a lo masculino. Así, en la pasividad de la espera, nos fuimos desconectando de nosotras, de nuestra propia esencia, las cosas que de verdad nos gustaban, que queríamos hacer, y esta desconexión le dio poder al otro –por supuesto, un poder aceptado– de tratarnos como ciudadanas de segunda categoría, sin privilegios”.

Soledad Lobos Jonquera, autora de "Amarse para amar"

El siguiente es un extracto del libro que puede leerse en Leamos.com:

Amarse para amar nació hace dos años tras una ruptura amorosa. Es una mezcla de amor romántico, relaciones tóxicas, heridas emocionales, traspiés tras una ruptura, aprendizajes sacados con fórceps y todo junto para llegar al camino de la luz, cuya dirección se refleja en una sola palabra: AUTOESTIMA.

Es un paisaje mágico con un montón de nuevos comienzos. Así fue cómo abrí un blog y me puse a escribir durante exactamente 730 días, desde el mismísimo día en que nos dijimos adiós.

Aquí encontrarás historias, reflexiones y cuentos (algunos experienciales, otros interpretados). La gran mayoría fue recogida de otra gente, que disfracé de almas afines y de historias comunes.

Escribirlo fue mi forma de sanar la herida y, aunque no te contaré exactamente cómo fue abierta ni sanada en su versión original, cada texto es el encuentro de piedrillas filosofales. Todas contribuyen a tener, cada vez más, mejores momentos. Y aquí lo tienes, en tus manos, identificándote quizás en muchas situaciones, o pensando: “Esto me pasó a mí”. Hay momentos y situaciones que, alguna vez en la vida, la mayoría de las mujeres atravesamos en una relación. Y en esta no solo se pone en juego el amor de pareja, sino el amor a uno mismo. ¿Y eso dónde queda cuando hay una ruptura? ¿Dónde quedo yo parada? Estas reflexiones son una invitación a sentirte un poco más acompañada en este proceso del amor, de encuentros, de desencuentros, de rupturas. Así, deducirás que no se puede amar al otro si primero no nos amamos y nos respetamos a nosotras mismas.

Lo que me pasa a mí, lo que te pasa a ti, lo que le pasa a ella nos enseña que somos mujeres resilientes capaces de amar, equivocarnos, llorar, y luego, volver a empezar.

Otros libros para pensar la autoestima en Leamos.com

- Cambiá la playlist (No sos vos, es lo que suena en tu cabeza), de Pablo Novak