La serie sobre Diego Maradona y los secretos de su guionista

La pasión de Martín Méndez por contar historias comenzó a temprana edad. En la primaria, a la hora de hacer composiciones libres para la materia de Lengua, escribía cuentos y ponía a sus compañeros, amigos y compañeros como personajes de la trama: “Esperaban a que leyera para divertirlos, fueron mi primera audiencia”, recordó. Más adelante, desembocó en la Escuela de Cine del INCAA y se encontró participando en rodajes, filmaciones, y haciendo una carrera con grandes éxitos televisivos.

Es autor de "Los Internacionales”, “No Grites”, uno de los guionistas de “El Presidente” y de la primera temporada de “Sueño Bendito”, la serie sobre la vida de Diego Maradona próxima a estrenarse. Recientemente terminó de escribir la serie “María Marta, el crimen del country”, inspirada en el caso García Belsunce, producida por Turner. Entre otros trabajos televisivos se destaca la serie “Historia de un Clan”, “El Regreso de Lucas” y también ha sido guionista de las series “Nafta Súper”, “Mosca & Smith”, “Televisión por la identidad”, “Botineras”, “Graduados”, " Viudas e Hijos de Rock n´Roll", entre otras, emitidas en el prime-time de canales líderes de la Argentina, obteniendo numerosos premios y distinciones.

En un nuevo encuentro de Guion_bajo: Los guiones e historias que marcaron nuestras vidas, que conduce Franco Torchia y forma parte del ciclo Experiencia Leamos, Méndez conversó en profundidad con el guionista.

--¿Qué emoción, como guionista, no te permitís, no tratar de generar?

--La única emoción con la cual no negocio es con el interés. Siempre busco que al público le importe qué le sucederá a mi personaje, porque de lo contrario, si agarran el celular, si se aburren, perdiste. En ese sentido, me gusta pasear por los géneros. Me ha tocado hacer comedias, policiales, terror, dramas y dramones, y siempre es un lindo desafío poder entrar en la partitura de cada género, jugar con la estructura casi arquitectónicamente. Porque el guionista planifica la historia, examina cómo dosificar la información y cuándo revelarla, si con un diálogo o con una acción, a la vez que va trazando el camino de los personajes. Guionar es un trabajo estructural, que a mi me fascina y me resulta sumamente lúdico.

--¿Por qué en Argentina el género del terror no es tan explorado, producido?

--Hoy día hay una movida de realizadores de cine independiente de terror muy talentosos y talentosas. Sí es un género que viene ‘corriendo de atrás’ hace muchos años. Pero es debido a que, por un lado, existe un gran prejuicio y es que al terror la gente está acostumbrada a pensarlo en inglés, lo cual nos juega muy en contra. Por otro lado, también es cierto que hasta hace poco habían recursos visuales que todavía no eran logrados, pero que hoy sí salen. A mi el terror me encanta, toca una fibra emocional muy universal. Con la serie “No grites” estamos sumamente contentos con como salió. El terror es como un viaje, es conectarse con lo que decía Lovecraft, el trabajo sobre la incertidumbre, sobre el temor a lo desconocido…Claro que hay subgéneros, pero a mi me gusta todo lo que tiene que ver con ese terror sobrenatural que roza lo posible. No soy tanto del género del Slasher donde un tipo acuchilla 60 personas, eso me genera más un divertimento que miedo. A mi el Exorcista me da miedo, no Martes 13.

--¿Cómo fue participar y escribir la primera temporada de “Sueño Bendito”?

--Sueño Bendito es la primera serie en la que me postulé para formar parte del proyecto. Los contacté, escribí, molesté, la productora mexicana me pidió material y efectivamente los convencí de que podía aportar la historia. El equipo terminó siendo una especie de comité maradoniano muy interesante, ya que, con los distintos puntos de vista de cada uno -yo siendo el más fanático del Diego, otros no tanto, Sivina Olschanskyen desde su rol femenino con el hacha preparada-, logramos una serie que aborda no solo la vox populi de la vida de Diego sino tambien la trastienda de eventos y cuestiones personales.

