Marcos Carnevale: “El trabajo del guionista requiere del arte de la renuncia”

Leamos - Marcos Carnevale

Con 15 películas y una exitosa carrera en el mundo del cine y la televisión, Marcos Carnevale asegura que si hoy mismo tuviese que cerrar su currículum, lo haría feliz y contento. De todos modos, su gran objetivo es filmar hasta el último momento de su vida, ya que, asegura, su mejor versión como persona se encuentra en un set: “Mi lugar en el mundo”. Debutó en el cine en 1996 con la película Noche de ronda y desde entonces desarrolló una extensa y aclamada carrera en cine y tv como guionista, productor, director y gerente de contenidos de numerosos films. Algunas de sus obras como guionista son 099 Central (ganadora de ocho premios Martín Fierro), 22, el loco y Sin Código, y como director Tocar el cielo, Corazón de León, y Viudas

En marco del nuevo ciclo de entrevistas Guión_bajo: los guiones e historias que marcaron nuestras vidas, Franco Torchia conversó con el guionista sobre su obra, inspiraciones, y la relación entre guión y dirección. La película que marcó un hito en su carrera fue Elsa y Fred, la comedia dramática de 2005 que narra el amor entre una pareja octogenaria. Para Carnevale, el film marcó la diferencia por plasmar algo fundamental en el ser humano: la idea de la muerte y la invitación a sincerarse. La película muestra como de un día para otro todo puede acabar, recalcando así la importancia y lo necesario de aprovechar el tiempo y ser fieles a uno mismo. Para el director, sin lugar a dudas los mejores premios que recibió fueron las numerosas cartas y mails del público contando como tras ver la película se animaron a hacer aquello que temían, desde tomar clases de pintura a transitar a pleno su sexualidad… “le encontraron un motivo a la vida”, recordó.

Marcos Carnevale

A lo largo de los años, el guionista notó giros significativos en el modo de escribir cine y televisión: “Hubo un cambio en la cultura del espectador: yo mismo veo programas míos de hace 15 años y los siento lentos”. Según Carnevale, esto se debe a la manera de asimilar la información: hoy el público necesita menos para entender. Ejemplificó con la telenovela “Rolando Rivas, taxista” (1972): “¡Es teatro filmado! Y se debe a que en ese entonces se iba más al teatro, se veía Shakespeare en la calle Corrientes, Chéjov, Tennessee Williams…”. En esas épocas, el público tenía un mayor grado de atención y de lectura, por lo que la palabra era muy importante y se respetaba a rajatabla los textos escritos por el guionista. Hoy, en cambio, considera que el formato pasó a ser más bien “modo instagram”, donde se busca ir directo al hueso, apelando más a los conceptos y no tanto a las palabras.

Para Carnevale, el trabajo del guionista es complejo y sensible. El escritor trabaja con emocionalidad, sentimientos, y le es inevitable no enamorarse de sus propias ideas. “Pero este trabajo requiere del arte de la renuncia”, dijo, "aunque uno se enamore de todo, no todo siempre sirve ".

Ver la entrevista completa en Experiencia Leamos.

Leamos es una nueva manera de vivir los libros y la lectura. Una comunidad que vive el placer de leer, que disfruta vivir historias, compartirlas, conversar y debatir. Cada semana en Experiencia Leamos hay nuevas conversaciones con escritores, músicos, políticos, actores, filósofos, psicólogos. También podés participar de los talleres de lectura y un club de lectores exclusivos para suscriptores. Informate y comenzá ya mismo a disfrutar de todas las actividades.

LEER MÁS

Flavia Pittella y Florencia Scarpatti: cuando leer es un oficio apasionante

Por qué leer "Costumbres de otro planeta”, de Maia Debowicz. Por Mariana Kozodij