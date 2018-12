"Armé el libro con las preguntas que me interesaban a mí", dice Bär en diálogo con Grandes Libros. "A lo largo de tantos años de trabajo uno se encuentra manejando conceptos que, sin embargo, no puede definir. Entonces, me manejé con lo que se discute entre los científicos, pero hay que aclarar que no contesto los interrogantes sino que pregunto, investigo, veo qué se escribe sobre ellos y trato de contarlo".