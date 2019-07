"Fui a Bariloche a tocar con mi banda por primera vez. Después del recital me quedé cinco días más, porque me enamoré de la nieve. Con los músicos nos levantábamos a las 7AM para hacer snowboard y hasta las 18 no parábamos. Sólo nos dedicábamos a eso, y estuvo genial. En otras oportunidades me animaba a tirarme fuera de pista, pero esta vez estuve tranqui: no quería quebrarme, por mis compromisos laborales. Igual, confieso que me caí fuerte y me golpeé la cabeza, pero me salvé porque tenía casco. ¿Si estuve de viaje con mis amigos porque ando soltero? Ehmm… No, no estoy solo. Hay una argentina dando vueltas por mi vida. Lo digo porque al no estar en ShowMatch siento que no estoy tan expuesto, y no tengo problemas en decirlo. Aunque sé que hay algunas fans a las que no les va a gustar tanto que diga que estoy acompañado. Ellas son como perros guardianes con el sexo femenino. Les mandan a las fans mensajitos… de cariño, digamos… Pero así funciona mi mundo, y las chicas que salen conmigo lo saben. No quiero que la pasen mal…".