–En un cumpleaños de Gastón (Gaudio, 40), por intermedio de Patricia Tarabini (50) conocí a Pablo del Campo (53, ver recuadro), que tiene un talento increíble. Le comenté que quería contar lo que hice y lo que hago. Así fue que me recomendó escribir con intención de inspirar y no de revelar "internas", como me habían propuesto tantas veces.