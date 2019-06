Amor en el circo. "En julio cumplimos dos años de casados", cuentan Martin Alvez y Beth Williams, el brasileño y la inglesa que conforman una adorable pareja sobre el escenario y en la vida real. "Yo dejé mi anillo de compromiso en Londres, porque me da miedo perderlo. Ya una vez me pasó que lo apoyé en un costado durante el entrenamiento –no puedo hacer danza aérea con él– y me súper estresé por el miedo a extraviarlo", admite ella.