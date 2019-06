Cuenta Agustín el inesperado encuentro: "Fue muy gracioso todo lo que pasó… Nos encontramos de casualidad en Madrid. Él venía de Israel y yo, de Portugal. Sentado en un sector business del aeropuerto junto a la gente que trabaja conmigo, fui a filmar y a charlar con la gente. Cuando regresé, ahí vi sentado a Ale. Nos saludamos… Hacía un montón que no lo cruzaba. Recuerdo que en 2014 hice un documental por las ciudades sedes del Mundial de Brasil, a los que finalmente él les puso la voz en off para uno de sus programas de viaje por Telefe… Lo cierto fue que charlamos un ratito. `¿Para dónde vas?´, me preguntó. 'A Buenos Aires'. `Seguro compartiremos avión', supuso, y nos despedimos.