–La común de una chica de 18 años. Asistía al Normal 1 de La Plata, me encantaban los deportes, iba casi todos los días al parque a correr y practicaba también natación, estudiaba teatro, música y canto. Siempre fui muy inquieta. Hasta que el 11 de febrero de 2018, después de haber corrido en el parque, me fui a mi pieza a ver una película, me quedé dormida sentada, como en cuclillas, y me desperté muy dolorida y confusa, con las piernas hinchadas: no podía caminar. Entonces me llevaron a la guardia del Hospital Italiano. Descubrieron que tenía una falla renal y me derivaron a terapia intensiva. Me abrieron desde la rodilla hasta el tobillo para descomprimir, pero era tal la inflamación que no podían cerrarme. En la sexta intervención quirúrgica para intentar salvarme las piernas empecé a desangrarme. Pasé por siete transfusiones, estuve a punto de morir, me indujeron coma farmacológico y me amputaron la pierna más comprometida. Permanecí dos meses internada, 45 días en terapia intensiva y 15 días en coma, y entré no menos de 14 veces al quirófano antes de que me amputaran la derecha. Ahí empecé a mejorar.