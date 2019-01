–¿Te cuesta parar?

–Qué se yo… A veces me presiono para seguir generando cosas porque siempre está el fantasma de que si me relajo la gente va a olvidarse de mí. Pero, últimamente estoy tratando de cambiar ese chip. Por ejemplo, la semana pasada hubo una fiesta que coincidía con el único día que no tenemos función. ¿Sabés qué hice? Me quedé en casa, puse música relajante y me hice un baño de inmersión. En otro momento de mi vida me hubiera sacrificado. Incluso, antes de venir a Carlos Paz me fui tres días a Brasil a visitar a mi hijo. La pasé tan bien que dije: "Me tengo que empezar a dar estos permisos, sino vivo para trabajar". Siento que estoy en una etapa donde empecé a priorizarme y a disfrutar la vida de otra manera.