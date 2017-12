–¿Qué sentiría el Cala al verte aquí y ahora?

–Papá me vio y me sigue viendo disfrutar de Mar del Plata. Yo soy muy creyente. Sé que me está custodiando. Debe estar feliz de verme recorriendo los lugares tan queridos por nosotros. Sabe que sus tres nenas (porque la Coca es una más) estamos bien, tranquilas y proyectándonos. Está muy presente y eso hace que por momentos la nostalgia me invada. Hicimos dos temporadas en este teatro: El Tolengo y después, Calabró más Calabró. Yo me cambio en su camarín… Me siento en un restaurante y sus fotos copan la pared. Es fuerte, sí. Pero su presencia a través de los recuerdos hace mucho bien.