–No, no, ya está, todo se aclaró. Te cuento: en Animales sueltos, cuando tus colegas dicen "nosotros no incidimos en la opinión de la gente o en los jueces", yo les contesto: "Muchachos, por favor, digamos la verdad; los jueces miran tele y leen los diarios". En el caso Coppola, uno de los jueces me confió tiempo después: "La mañana del veredicto, cuando bajaba en el ascensor de mi edificio, una vecina me dijo: 'No se le ocurra absolverlo a ese tipo, eh'". Le daba temor que luego esa señora no lo saludara, le diera vuelta la cara. Los policías de ese caso y el juez (Hernán Bernasconi) armaron cualquier cosa… y terminaron presos.