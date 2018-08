–Te va a parecer loco, pero sí. En septiembre, cuando vuelva, voy a estar con Rapunzel, y también voy a lanzar un disco solista para ir dejando, después, mi música alrededor del mundo. Nuestra carrera es una montaña rusa: a veces no tenés nada que hacer, y otros meses son gloriosos. Sin ir más lejos, el año pasado, con Ger nos pasó lo primero… Esta profesión, así como es maravillosa, también es muy ingrata, como cuando te das cuenta de que protagonizar una novela o participar en una obra no depende de tus estudios o tu formación, sino de cuántos seguidores tenés en Instagram. Pero de alguna forma siento que tanto esfuerzo tuvo su recompensa. Sólo me faltan ellos para poder disfrutarlo completamente.