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Claudia López afirmó que quiere ser madre, pero hay algo que la detiene: “Tengo 56 años y ese chiquitín se merece una mamá que lo pueda disfrutar más”

La candidata presidencial relató cómo la presión de la vida pública, la pandemia por covid-19 y el estallido social del 2019 influyeron en su decisión de no buscar la maternidad, destacando el impacto emocional del proceso

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Claudia López reveló por qué renunció a la maternidad junto a Angélica Lozano - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Claudia López reveló por qué renunció a la maternidad junto a Angélica Lozano - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, Claudia López, compartió en una entrevista que renunció al sueño de la maternidad junto a su pareja, la congresista Angélica Lozano, tras enfrentar la pérdida de un bebé en 2021 durante su gestión como mandataria local.

Según relató la propia López en el programa Los Protagonistas de Caracol Radio, el deseo de formar una familia se vio truncado debido a circunstancias dolorosas que coincidieron con momentos clave de su carrera política y la de Lozano.

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En sus declaraciones, Claudia López afirmó que la decisión de abandonar ese proyecto fue “muy doloroso”. La exalcaldesa explicó: “Ese es un sueño al que renunciamos, porque fue muy difícil, muy doloroso”.

El periodo al frente de la administración de la ciudad, marcado por la pandemia y el estallido social, sumó dificultades adicionales al proceso personal que atravesaban ambas.

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A lo largo del diálogo, la exfuncionaria se refirió a la imposibilidad de retomar ese sueño debido a su edad actual. “Yo quisiera ser mamá, sí, sin duda. Pero tengo 56 años”, reconoció.

La exalcaldesa Claudia López y la senadora Angélica Lozano enfrentan acusaciones de financiamiento ilegal y movimientos financieros irregulares - crédito redes sociales
Claudia López y la senadora Angélica Lozano tuvieron la pérdida de un bebé en 2021 - crédito redes sociales

La reflexión sobre la maternidad en una etapa avanzada de la vida llevó a López a considerar el impacto para el futuro hijo: “El chiquitín también se merece tener una mamá que lo pueda disfrutar más y que no le toque para los 20 años estar cuidando dos adultos mayores”.

Durante la entrevista, el periodista sugirió la idea de una “mamá abuela”, a lo que Claudia López respondió con franqueza, descartando esa posibilidad por respeto al bienestar del potencial hijo y no por una falta de deseo propio.

La exalcaldesa enfatizó que la decisión fue motivada principalmente por la consideración hacia el niño o la niña que pudo haber llegado, más que por las propias limitaciones personales o profesionales.

El testimonio de Claudia López y su pareja, la senadora Angélica Lozano, refleja los desafíos que enfrentan muchas mujeres en posiciones de liderazgo cuando deben equilibrar la vida pública y sus proyectos personales.

La exalcaldesa subrayó el valor de priorizar el bienestar de los hijos y tomó distancia de la idea de asumir la maternidad en condiciones que, según sus palabras, “no serían las más justas para el chiquitín”.

Claudia López arremetió contra el Gobierno Petro
Claudia López explicó las razones detrás de su decisión de no ser madre - crédito @claudialopez/X

Claudia López dio detalles sobre pérdida que tuvo en 2021 con Angélica Lozano: “Yo dije no soy capaz de ser alcaldesa”

Durante una entrevista con Blu Radio, Claudia López también abordó que con Angélica Lozano intentó durante años concretar el sueño de la maternidad.

La exalcaldesa recordó: “Lo intentamos de muchas formas y tal vez cuando estuvimos más cerquita a lograrlo fue en el 2021”. Ese año, en enero, recibieron la noticia de un embarazo muy esperado.

López compartió que pidió unos días de descanso para acompañar a Lozano en ese momento: “Pedí cinco días de vacaciones para acompañarla y celebrar”. Sin embargo, la alegría se vio opacada por la polémica mediática tras conocerse su retiro temporal.

Según narró, la presión y el escándalo público impactaron directamente a su familia y culminaron en la pérdida del embarazo. “Fue tal el escándalo y tal la presión que Angélica terminó perdiendo el bebé”, confesó.

Claudia López relató pérdida de bebé junto con Angélica Lozano en 2021 - crédito Colprensa
Claudia López relató pérdida de bebé junto con Angélica Lozano en 2021 - crédito Colprensa

La exmandataria local reconoció el dolor provocado por ese episodio, que coincidió con desafíos personales y profesionales en medio de la pandemia en Bogotá. “Eso fue tan doloroso, tan profundamente doloroso, que yo dije no, no soy capaz de ser alcaldesa, cuidadora de una ciudad de ocho millones y lidiar este duelo”, relató.

Tras esa experiencia, López decidió no buscar nuevamente la maternidad, no por falta de deseo, sino porque sintió que no podría enfrentar otra situación similar. En la entrevista resumió: “Mi sueño en la vida siempre ha sido tener una Angélica chiquita. Pero no... En otra vida”.

La experiencia de López aporta una mirada íntima y humana sobre las decisiones personales que suelen quedar fuera de la esfera política, mostrando el costo emocional que implican para quienes ocupan cargos públicos de alta exposición.

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