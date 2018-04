-Boseman: Mis favoritos siempre fueron Spiderman y Batman. A este último (ícono de DC) no sé si está bueno nombrarlo (se ríe).

Pratt: En el momento en que comencé a coleccionar cómics, mis amigos y yo pertenecíamos al equipo de Wolverine o al de Punisher (El Castigador). Creo que terminé convirtiéndome en parte del último.

Ruffalo: A mí también me encantaba Wolverine, porque era rudo… y algo petiso (carcajada). Pero además adoraba a Hulk, al que solía ver en la serie de televisión. Me la pasaba en la casa de mis primos, porque tenían cada una de sus revistas.

B: Bueno, convengamos que todos amábamos a Hulk (Chadwick asiente desde su 1.83 m.).