Después madre y hija protagonizaron una especie de terapia familiar en vivo y contestaron preguntas sobre su relación. "Me encanta viajar con mamá, mucho más que con papá. Eso sí, es intensa. Compartimos un montón de cosas pero llega un momento que necesito cortar", explicó Lola a lo que la panelista de LAM contestó: "Cuando vamos de viaje salimos de shopping y una vez que se compró todo lo que quería y me toca elegir a mí, me dice 'estoy cansada, me voy al hotel'".