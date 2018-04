"La idea fue recrear el living de casa en el escenario, haciendo algo muy íntimo y cálido, y mostrando lo que siempre hacemos: indoor entre amigos o en el estudio de Joaco", cuenta la actriz, que gracias a la insistencia de su novio se animó a compartir escenario con él. "El me incentiva a emprender nuevos desafíos, a desintegrar mis miedos. Me dio el empujón que necesitaba. Me ayuda mucho a sacar cosas que tengo guardadas. Empezamos a proyectar esto juntos; esa energía repercutió y comenzaron a convocarnos", cuenta la hija de Araceli González.